Avec le ministère de la Santé, les tradipraticiens ne veulent plus de dialogue de sourds

Les membres de la Fédération guinéenne des Association des guérisseurs traditionnels et herboristes (Fegagth) et leur président, le très respecté Dr Mamady Daman Traoré, ne souhaitent plus évoluer dans le dialogue de sourds avec le ministère de la Santé. Ils demandent aux nouvelles autorités de rétablir leur organisation dans ses droits.

Tenez ! Au commencement, le 10 mai 2011, le ministère dirigé à l’époque par le Dr Naman Keita, a « manifesté » son désir « d’associer » la fédération « à la mise en œuvre de sa politique sanitaire ». Dans le protocole d’accord signé à cet effet entre Dr Keita et Dr Traoré, le ministère de la Santé s’est engagé, notamment à « appuyer la fédération à la mobilisation des ressources indispensables à la mise en œuvre de son plan quinquennal 2011-2016 ». Au fil de la collaboration, les tradipraticiens,dont le siège se trouve derrière la pharmacie du carrefour Sangoyah, ont eu l’impression d’être menés en bateau par les autorités du ministère de la santé.

Avec les autorités du régime en place depuis le 5 septembre 2021, les membres de la fédération et leur président Dr Keita ne souhaitent pas que le langage de sourd s’invite dans leurs relations. Pour matérialiser cette volonté, ils ont adressé un mémorandum au nouveau ministre de la Santé, le 11 janvier 2022, dans lequel ils ont exprimé leurs préoccupations d’ordre professionnelles ainsi que leur disponibilité à contribuer à mettre fin aux pratiques de « blocage » qui ont gangrené leurs relations avec le système administratif déchu. Certes, les deux parties sont en conflit. Chacune a une part de responsabilité dans cette affaire. Mais la lourde faute incombe au ministère de la santé. Et pour cause, les ministres qui se sont succédé à la tête de ce secteur n’ont pas assuré un suivi de ce protocole d’accord. Le manque de concertation avec les membres de la fédération a fait le reste.

Aujourd’hui, avec le vent du renouveau, les tradipraticiens sont plus que jamais optimistes.

Par Gordio Kane