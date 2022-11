Avez-vous organisé un complot contre Dadis ? « Mon père a été garde du président Sékou Touré, j’ai ce sang-là » (Toumba)

Le procès du massacre du 28 septembre 2009 qui se tient au tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la Cour d’Appel de Conakry, continue de livrer des secrets. Ce mardi 1er novembre, un échange inamical a eu lieu entre Aboubacar Toumba Diakité, ex-aide de camp de Moussa Dadis Camara et un des avocats de la défense, Me Pépé Koulémou.

Avocat: quelle est la réponse que vous pouvez donner à ceux qui pensent que vous étiez déjà dans le complot en étant à la défensive monsieur Toumba Diakité ?

Toumba Diakité : « Moi, je n’ai pas besoin de faire un complot au président Dadis, non, non, loin de ça. Écoutez maître, mon père colonel Mamady Diakité, son oncle commandant Sangaré, ils ont passé tout leur temps à garder le président Ahmed Sékou Touré [père de l’indépendance nationale] ici et qui sont à la porte, pas une autre personne. J’ai ce sang-là, je priais avec le président Ahmed Sékou Touré ici [côte à côte, ndlr], ça, je vous informe, c’est le sang-là qui coule dans mes veines. Durant son règne [président Ahmed Sékou Touré], le commandant Sangaré qui est l’oncle de mon père et mon père qui était du bataillon chars… Voici le commandant Sangaré à la rentrée principale et mon père derrière le bâtiment durant tout le règne du président Ahmed Sékou Touré. Et moi, je rentrais chez lui [président Sékou Touré] dans sa maison, je priais avec le président Ahmed Sékou Tourécomme ça [en indiquant le rapprochement côte à côte à travers un geste de la main, ndlr ] ».

Et pour (re)préciser la question de l’avocat, le président du tribunal Ibrahima Sory 2 Tounkara de reformuler la question en ces termes: est-ce que vous avez organisé un complot contre le président Dadis ?

« Non, je ne peux pas, je ne peux pas », répond l’accusé à la barre sur un ton imposant.

«La question est répondue maître », rappelle le président du tribunal criminel et Aboubacar Diakité de murmurer ceci: « pas qu’on me salisse ici, non, quand même ».

Mamadou Yaya Barry