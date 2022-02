Avis d’appel d’Offre Cabinet Recrutement Orange Digital Center

La Fondation Orange Guinée et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mandatée par le Ministère Fédéral de la Coopération économique en Allemagne (BMZ), ont signé un partenariat afin de pouvoir accompagner les jeunes en s’appuyant sur le numérique.

Ce partenariat consiste à mettre en œuvre un dispositif, appelé Orange Digital Center (ODC) qui grâce au outils et contenus digitaux aura pour objectifs assurer la formation des jeunes, soutenir et encourager leur employabilité et enfin contribuer à l’accélération des start-ups.

Déployé dans 14 pays dont la Guinée, Orange Digital Center est la volonté commune de la GIZ et du groupe Orange d’être au service du développement humain des jeunes en Afrique et au Moyen Orient.

Enfin, dans la même logique que les Orange Digital Center (ODC), des ODC Clubs seront ouverts dans les universités partenaires.

Le présent appel d’offre entend répondre à un besoin de formations dans les ODC et ODC Club. La Fondation Orange Guinée souhaite de recruter un (ou plusieurs) cabinets/ sociétés de formation pour répondre aux besoins de formation formulées dans le cadre de la mise en place de l’Orange Digital Center (ODC) et des ODC Clubs suivant les exigences listées ci-dessous

L’appel d’offre est ouvert à tous les candidats éligibles. Ils devront renseigner la lettre de soumission. Les candidats doivent soumettre des dossiers séparés (administratif, technique et financier)

Les candidats doivent être des personnes morales disposant de documents administratifs ci-après : Présentation de l’agence, Statut et règlements intérieur (si disponible) ; les pièces administratives et règlementaires relatives à la formation : agrément et ou autorisation administrative ; RCCM / Identification fiscale ; Dernière déclaration d’impôt ; La lettre d’engagement du prestataire

Toutes les offres doivent être envoyées au plus tard le 01/03/2022 à 00 heures précises. exclusivement via e-mail à l’adresse suivante : offresconsultations.ogc@orange-sonatel.com.

Descriptif detaillée de la consultation

Les besoins de formation formulées dans le cadre de la mise en place de l’Orange Digital Center (ODC) et des ODC Clubs entendent offrir aux étudiants la possibilité de renforcer leur formation académique, notamment par :

L’accompagnement sur des projets réels et

Des formations sur des thématiques technologiques pointues ;

Sur le développement des soft skills et du management.

L’objectif est de former 1000 participants au minimum à travers plusieurs formations.

La durée de chaque formation peut varier de trois jours à plusieurs mois.

Le nombre de jours de formations et celui des participants peut être légèrement modifié, particulièrement pour les cours en ligne et surtout en fonction de leur spécificité : parties théoriques ou pratiques

Article 1 : Description des formations (contenu, lieu, format..)

Les formations porteront sur des thèmes déjà proposés par le Groupe Orange (dans le domaine du numérique) durant les dernières années ainsi que sur d’autres allant des cours d’introduction aux cours intermédiaires et avancés.



Une sélection de sujets possibles comprend, sans s’y limiter :

Hard/Technical Skills: Android, Flutter, IOS, Big Data, Cyber Securité, Data Science, Design Thinking, Intelligence Artificielle, Internet of Things, PHP, Laravel, Symfony, NodeJS, Natural Language Processing (NLP), Réalité virtuelle/réalité augmentée, Jhipster, Power Business Intelligence, Pyton, Unity: Votre premier jeu 2D Unity 3D, UX/UI Design, Photoshop, Illustrator

Soft et Management Skills: Les fondamentaux de la communication, Gestion de Stress, Personal Branding, Soft Skills, Introduction au management de projet, Projet Agile: le rôle du Scrum Master, Finance pour les non financiers, Construire un business case

Les cours dispensés idéalement devront comporter deux aspects : un aspect théorique et un aspect pratique afin de transposer les acquis théoriques dans des mises en situation réelles.

En plus des aspects précités (aspect théorique et aspect pratique), les formations doivent être orientées vers la professionnalisation : les apprenants doivent être formés dans le but de leur faire acquérir toutes les compétences professionnelles liées à un métier donné.

La préparation du contenu de la formation : Il peut s’agir de préparer des PowerPoint, des jeux de rôle, des études de cas, etc.

Les supports de formation devront être soignés, correspondre aux objectifs de la formation, aider le formateur dans l’animation et surtout ne pas se substituer à lui.

Les supports de formation devront être aussi régulièrement mis à jour, optimisés en fonction des retours des participants

L’animation des formations : Ceci demande en amont de préparer un maximum d’activités pour favoriser l’apprentissage. Il s’agit alors de mixer les méthodes pédagogiques et outils mis à la disposition des formateurs.

On pourra citer parmi quelques méthodes d’apprentissage, les méthodes comme :

la méthode expositive (un exposé du formateur ou de la formatrice),

la méthode démonstrative (démonstration concrète des choses à faire par le formateur) et

la méthode applicative (mise en situation des apprenants via des cas pratiques par exemple).

En fonction de ces méthodes, un certain nombre d’outils pédagogiques devront être disponibles pour organiser le déroulé de la formation.

Ceci est un échantillon de thématiques de formation et ne constitue pas une liste exhaustive de toutes les thématiques à enseigner.

Durant la mission, en adéquation avec les nouvelles tendances et exigences du projet, cette liste est susceptible d’évoluer et inclure de nouvelles thématiques.

Une mise à jour des sessions de formation sera faite conjointement entre le projet et la société contractée.

Il est à rappeler que le prestataire est tenu de recourir à des consultants nationaux dans les domaines de formation recherchés

Lieu et format des Formations

Les formations dispensées seront en présentiel dans les locaux de l’ODC Conakry, dans les ODC Clubs et sur certains sites partenaires.

Si nécessaire, une adaptation au contexte du Covid-19 sera à prendre en compte dans l’organisation des formations à travers une plateforme de communication.

En outre, les cours très demandés seront transformés en cours d’e-learning sur une plateforme et seront ouverts aux étudiants à l’échelle internationale.

Ces formations peuvent varier de quelques jours à plusieurs mois.

Calendrier de paiement (suggéré)

Le paiement est estimé sur une base semestrielle à partir du mois de janvier 2022 de contrat et à hauteur des formations réellement réalisées et justificatifs fournis.

N° Etape Deadline 1 Conception et réalisation de formation en 2022 01/06/2022 2 Conception et réalisation de formation en 2022 01/11/2022

Article 2 : Les livrables attendus

Tâches Livrables / Milestones Homme Jours 1 Proposer et présenter les formateurs appropriés Le prestataire présentera un Standard Operating Procedure (SOP) avec le partage des besoins du client, l’identification des formateurs potentiels à travers des entretiens, etc. et enfin, la livraison des formations dans les délais correspondants.Le prestataire présentera au client des formateurs pour les formations selon la thématique et le niveau demandé avec des CVs des formateurs.Le choix final des formateurs se fera avec le client. A définir 2 Fournir les formateurs Le prestataire organise et gère les sous-contrats des formateurs pour toutes les formations.Tous les formateurs suggérés (internes au cabinet ou externes ) doivent être vérifiés par le client avant la mission. Les formateurs suggérés devront présenter toutes les qualifications requises à savoir: diplôme, expériences, certifications, références approuvées, etc. A définir 3 Assurance de qualité des formations Le prestataire facilite le processus de communication et mise-en-œuvre des formations entre le formateur et le client. Le prestataire assure que les formateurs préparent leurs cours avec des plans de cours professionnels, une méthode prévue pour la formation, etc. Pour les cours qui sont identifiés pour la mise-en-œuvre pour la formation en ligne : la société assurera la disponibilité et rémunération des formateurs pour les workshops et réunion avec le client pour préparer le format e-learning. A définir 4 Assurer la disponibilité et la gestion des formateurs En fonction du lieu où la formation est planifiée, le prestataire s’assure de la disponibilité des formateurs et organise les déplacements et la facturation correspondante. Toutefois, la société doit identifier les formateurs locaux, si possible.Tous autres frais (les matériels, etc.) sont inclus dans le cout de la formation. Aucun surplus à facturer ne doit être présenté. A définir

Si les prestataires potentiels ont des questions, ils peuvent les adresser au CherifSidiMohamed.DIALLO@orange-sonatel.com pour éléments de réponses.

Article 3 : Contenu du dossier de soumission

Le dossier de soumission devra être adressé à la Fondation Orange Guinée.

a- Dossier administratif

Présentation de l’agence

Statut et règlements intérieur (si disponible)

les pièces administratives et règlementaires relatives à la formation : agrément et ou autorisation administrative

RCCM / Identification fiscale

Dernière déclaration d’impôt

La lettre d’engagement du prestataire

b- Dossier technique

Les prestataires doivent soumettre les documents suivants comme faisant partie de leur offre technique :

Des références en rapport avec l’objectif spécifique de cette mission durant les 3 dernières années (références de l’organisme en la matière)

Une méthodologie de travail pour la conduite de la mission (objectifs de chaque formation & contenu détaillé ; une proposition de planning détaillé, la description de la méthodologie pédagogique ..etc),

Les CV des experts : Le CV doit mettre l’accent sur les références pertinentes en rapport avec le profil exigé dans les dits TdR.

c Offre Financière

L’offre financière doit être en GNF (TTC), libellée à l’attention de la Fondation Orange Guinée, avec les détails suivants :

Une somme globale couvrant l’ensemble des activités prévues aux présents TdR

Le taux horaire différents experts

Article 4. Évaluation des offres

a Critères généraux

Les offres seront jugées en fonction des critères suivants :

la complétude des dossiers administratifs transmis

L’expérience en matière de mise en œuvre de programmes similaires

La méthodologie proposée

La qualification des experts formateurs (comme libellé en 4.b)

Le montant de la soumission en Francs Guinéens (avec des précisions sur le coût direct de la formation / prestation par exemple)

Le respect des conditions générales de l’offre

b Critères particuliers

Le prestataire doit assurer à l’aide de projets de référence et du personnel spécialisé pour lesquels des justificatifs seront soumis que les paquets de travail seront pris en charge et traités professionnellement et dans un court délai.

Dans son offre, le prestataire mettra en exergue ses références professionnelles ainsi les travaux similaires gérés dans une expérience antérieure (références et/ ou rapports, attestation de précédents clients)

Le prestataire est invité à présenter les profils ayant les qualifications ci-dessous :

Équipe de projet disponible pour la conception, la réalisation et le suivi des prestations définies dans les présents termes de référence dans des délais réduits.

Cette équipe devra présenter 3 projets similaires (en termes de prestation) réalisés avec des références à l’appui.

Cette équipe projet sera composée de directeur de compte et gestionnaires de compte (fonctionnel et technique) :

– Directeur de compte avec des compétences en pilotage, un réseau de partenaires étendu et des méthodes d’apprentissage,

– Gestionnaire de compte fonctionnel avec des compétences en recrutement, pilotage, gestion de ressources humaines, suivi

– Gestionnaire de compte technique avec des compétences en nouvelles technologies, recrutement, pilotage, suivi

Équipe de formateurs hétérogène composés de professionnels formateurs (hard et soft skills) ayant de l’expertise, de la pédagogie dans les domaines de formation sollicités et les certifications adéquates avec des références confirmées en formation professionnelle.

Article 5: Conditions Générales

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 30 jours après la date limite fixée pour la remise de l’offre.

Les facturations se feront à la fin de la formation, sur présentation des factures libellées à l’attention de la Fondation Orange Guinée. Elles seront accompagnées de justificatifs

Une évaluation de l’efficacité à chaud de la formation pourra être effectuée le dernier jour de formation en présence de l’animateur sur la base d’un questionnaire d’évaluation élaboré par les responsables de l’ODC ou ODC Club, responsable du site hébergeant la formation concernée.

Une évaluation de l’organisme de formation sera effectuée périodiquement sur initiative du Service Achats. Les résultats de cette évaluation seront partagés avec le prestataire en vue d’amélioration continue si besoin.