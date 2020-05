Avis d’Appel d’offres Internationales (AOI) de la SEG

AOI/Réf. N° 01/MHA/SEG/UGP/2020

TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE CONDUITES PARALLÈLES A LA CONDUITE DE TRANSPORT DN700 ET DE REMPLACEMENT DES CONDUITES EN FONTE GRISE ET EN AMIANTE CIMENT A CONAKRY

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru respectivement sur le site UNDB de l’IDA en date du 29 Mars 2020 et dans les journaux nationaux : l’observateur N° 952, journal des appels d’offres & offres d’emplois N°414 et le populaire N°661 du 08 avril 2019

Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un Don de l’Association Internationale pour le Développement (AID) pour financer le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG), et a l’intention d’utiliser une partie de ce Don pour effectuer des paiements au titre du Marché de « Fourniture et Pose de conduites parallèles à la conduite de transport DN 700 et de Remplacement de conduites en fonte grise et en amiante ciment à Conakry » en deux (2) lots.

Lot 1 : Fourniture et Pose de conduites parallèles à la conduite de transport DN 700 de Friguiady (Maneah) à Dapompa.

Lot 2 : Remplacement de conduites en fonte grise (Commune de Matam) et en amiante ciment (Commune de Kaloum) à Conakry.

La SEG sollicite des offres sous plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux ci-dessus.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres International (AOI) tel que défini dans les « Directives de la Banque Mondiale : Règlements de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs de la Banque Mondiale de juillet 2016, révisé en novembre 2017 » et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives.

Le délai global maximum d’exécution des travaux est de quinze (15) mois pour chaque lot.

Ce délai commence à courir à compter de la date d’entrée en vigueur du Marché établi par ordre de service de commencer les travaux, et il comprend la période de mobilisation définie à l’Article 28.1 du CCAG

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Société des Eaux de Guinée (SEG) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse ci-dessous : Société des Eaux de Guinée (SEG) Commune de Kaloum Almamya, tel : (+224) 628 51 88 87 / 657 33 31 02 / 620 06 17 37, Email : naspetel2007@yahoo.fr / aboubasivory@gmail.com / (copie :chelam53@yahoo.fr / macamaraseg@gmail.com / b.s.dokore@gmail.com), à partir du 13 Avril 2020 aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 9 heures à 16 heures 30 minutes et les vendredi de 9 heures à 13 heures.

Un exemplaire du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) sera disponible et peut être consulté gratuitement par les candidats qui le souhaitent à l’adresse susmentionnée.

Les exigences en matière de qualifications sont :

Expérience du soumissionnaire :

Les soumissionnaires devront justifier d’une expérience générale de construction en tant qu’entreprise principale au cours des dix (10) années (2010 à 2019) et avoir au moins une expérience spécifique dont :

Deux (2) marchés similaires au cours des dix (10) dernières années (2010 à 2019) avec une valeur minimale équivalente à 3,5 millions de dollars US La similarité portera sur les aspects suivants :

Un (1) marché de fourniture et pose de canalisations d’eau potable ou d’eau brute sous pression d’une longueur supérieure ou égale à 7 km en fonte ductile d’un diamètre nominal supérieur ou égale à 300 mm au cours des cinq dernières années

Deux (2) marchés de fourniture et pose de canalisations d’eau potable ou d’eau brute sous pression d’une longueur supérieure ou égale à 10 km en PVC PN10 d’un diamètre nominal supérieur ou égale à 200 mm au cours des cinq dernières années.

N.B : Les références spécifiques présentées (au moins pour les références exigées) seront obligatoirement justifiées par une attestation de travaux dûment établie et approuvée par le Maître d’ouvrage du projet concerné précisant les caractéristiques techniques et financières du projet. Toute justification non conforme ne sera pas prise en compte.

Moyens financiers :

Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins de 5,8 millions dollars US pour le lot 1 et 6,6 millions de dollars US pour le lot 2 pour les cinq (5) dernières années (2014 à 2018) ;

Fournir un bilan certifié, par un commissaire aux comptes inscrit à l’ordre des experts comptables ou organisme similaire, des cinq (5) derniers exercices (2014 à 2018) démontrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Candidat, et donner la liste des travaux en cours suivant le tableau joint en annexe.

Le Candidat doit démontrer qu’il dispose d’avoir liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. autres que l’avance de démarrage éventuelle, à des montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres à hauteur de 6 milliards de Francs Guinéens (GNF) pour le lot 1 et de 7 milliards de Francs Guinéens (GNF) pour le lot 2 et nets de ses autres engagements.

Le Candidat doit démontrer, à la satisfaction du Maître de l’Ouvrage qu’il dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire les besoins en des travaux en cours et à venir dans le cadre de marchés déjà engagés.

N.B : Se référer à la Section III (Critères d’évaluation et de qualification) pour les moyens humains et matériels

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d’Appel d’offres complet en Français en formulant une demande l’adresse Email : naspetel2007@yahoo.fr et mettre obligatoirement en copie : chelam53@yahoo.fr / macamaraseg@gmail.com / s.dokore@gmail.com / aboubasivory@gmail.com) en mentionnant le nom et la fonction du demandeur, celui de l’entreprise et l’adresse complète.

Une visite des sites sera organisée par la SEG, le 02 juin 2020 à partir de 8 h 30 en partant du siège de la SEG sis à Almamya Commune de Kaloum, Conakry. La visite sera suivie d’une réunion d’échange, le 03 juin 2020 à 10h à la Salle du Conférence de la SEG.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, pour un montant de :

Pour le Lot 1 : 46 930 USA du montant en Hors Taxes (HT) de l’offre

Pour le Lot 2 : 52 530 USA du montant en Hors Taxes (HT) de l’offre

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 120 jours, à compter de la date limite de remise des offres.

Les offres doivent être remises à l’adresse suivante ci-dessous au plus tard le : 27 mai 2020 à 11 heures précises et seront ouvertes à 12 heures précises. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à la Direction Nationale des Marchés Publics et qui ne dépasseront pas dix (10) personnes. Les offres seront remises en version papier ou par voie électronique tenant compte de COVID-19, aux adresses indiquées ci-dessous,

Pour la version papier :

A la Direction Nationale des Marchés Publics

Quartier Coronthie, Près du Gouvernorat de Conakry, Commune de Kaloum, Conakry, République de Guinée ;

Pour la voie électronique :

A l’adresse électronique : macamaraseg@gmail.com;

Copie à : chelam53@yahoo.fr / naspetel2007@yahoo.fr / b.s.dokore@gmail.com / aboubasivory@gmail.com , sankmarie@gmail.com.

Les documents tels que : la lettre de soumission, la déclaration de garantie de soumission et la procuration seront traitées comme des originaux durant la situation d’urgence du COVID-19, au besoin et lorsqu’il sera nécessaire, les copies originales pourront être déposées.

La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :

Date : 16 juillet 2020 ;

Heure : 11 heures 00

Toutefois, pour ceux qui souhaitent déposer leur offre par voie électronique, peuvent le faire en envoyant l’offre à : naspetel2007@yahoo.fr et en copie obligatoire à : aboubasivory@gmail.com / sankmarie@gmail.com ; le document (l’offre) en pièce jointe sera protégé par un mot de passe. Il prendra le soin d’envoyer par e-mail, le mot de passe une heure avant l’heure d’ouverture des offres à l’adresse électronique : macamaraseg@gmail.com et il lui sera confirmé la réception de l’offre et du mot de passe.

Conakry, le 18 Mai 2020