Avis d’appel d’offres national pour l’achat de matériels roulants

Le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) est une nouvelle opération marquant le réengagement de la Banque mondiale dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu urbain. L’objectif du projet est d’accroître l’accès à des services améliorés d’eau et d’assainissement dans la région métropolitaine de Conakry et d’améliorer la performance opérationnelle de la Société des Eaux de Guinée (SEG). Le projet est financé par un don de l’IDA au Gouvernement Guinéen à hauteur de 30 millions de Dollar US.

L’importance des investissements à réaliser, la complexité des actions à mener et la diversité des structures bénéficiaires justifie la création d’une Unité de Gestion en charge de la coordination des activités du Projet. Le Gouvernement de la République de Guinée a l’intention d’utiliser une partie de ce Don pour effectuer des paiements au titre du Marché de fourniture du matériel roulant constitue en un seul lot :

Lot Unique Trois (3) véhicules Pick up 4×4 doubles cabines et un (1) véhicule 4×4 station wagon.

Les spécifications techniques de chacune de ces fournitures sont précisées dans le DAO

Le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG), agissant pour le compte du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement invite, par le présent Appel d’Offres, à soumettre des plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture des véhicules ci hauts cités.

Les délais de livraison sont fixés au plus tard, quatre (04) semaines après les notifications.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres National (AON) tel que défini dans les « Directives de Passation des marches de biens, travaux et services (autres que les services de consultants) finances par les prêts de la BIRD, et les dons et crédits de l’IDA aux Emprunteurs de la Banque mondiale, juillet 2016, révisé en novembre 2017 et accessibles à l’adresse www.worldbank.org », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que défini dans les Directives. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Projet Urbain Eau de Guinée PUEG sis à Landréah, Commune de Dixinn, BP : 150-Conakry, République de Guinée, Téléphone : (+224) 664 26 98 03 /621 12 62 38 /657 34 62 15, et prendre connaissance du Dossier d’Appel d’Offres, entre 9 heures et 16 heures GMT du lundi au jeudi et de 9 heures à 13 heures les vendredis. Les exigences en matière de qualifications sont :

a) Capacité financière

Pour le candidat installé dans le pays de l’Acheteur, disposé des attestations certifiantes qu’il est en règle avec la réglementation fiscale nationale (quitus fiscal et social à jour et RCCM) ;

Avoir un chiffre d’affaire annuel moyen certifié sur les trois dernières années équivalant au moins au montant de l’offre ;

b) Capacité technique et expérience

Avoir réalisé avec satisfaction en tant qu’entreprise principale, filiale ou agence agréée, au moins trois (3) marchés similaires (en nature et en volume) durant les cinq (5) dernières années. A cet effet joindre à son offre la liste des marchés exécutés et copie de toute preuve (attestation ou PV de réception) montrant l’exécution correctes desdits marchés ;

Avoir une attestation certifiant que le soumissionnaire a été dûment autorisé par le Fabricant ou le Revendeur agréer à livrer dans le pays de l’Acheteur, en exécution du marché, les fournitures dont il n’est pas fabricant ;

Justifier l’existence en Guinée ou proposer la mise en place en Guinée d’un service après-vente (magasin de pièces détachées et service d’entretien – réparation) fonctionnel c’est-à-dire opérationnel.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en FRANCAIS à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement non remboursable de Cinq Cent Mille Francs Guinéens (500.000GNF). Le paiement devra être effectué par règlement en espèces ou remise de chèque de caisse. Le document d’Appel d’Offres sera retiré par le soumissionnaire lui-même ou son représentant au siège du PUEG ou MHA, conformément à l’article 8 du Décret N° 167/PRG/SGG du 22 Juillet 2014.

La validité de l’offre est de Cent vingt jours (120) jours.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, quartier Almamya, Commune de Dixinn, immeuble KPC, Conakry République de Guinée, au plus tard le 20 Juillet 2020 à 10 Heures 30 minutes et être accompagnées d’une garantie de soumission pour un montant de : 22 320 000 GNF ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible ; La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne ou à distance, à l’adresse mentionnée ci-dessus, le 20 juillet 2020 à 11 heures 30 minutes.

Conakry, le 19 Juin 2020

Mamadou Dioulde DIALLO

Secrétaire Général