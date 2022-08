AVIS D’APPEL D’OFFRES- Production de kits/outils d’information et d’éducation sur les VBG à Conakry

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action opérationnel de son programme sur le travail décent en collaboration avec WSM/ENABEL, le Réseau Internationale de Droit à la Protection Sociale en Guinée lance le présent avis relatif à la « Production de kits/outils d’information et d’éducation sur les VBG à Conakry ». Il s’agit de :

• Elaborer les outils nécessaires à l’information et à l’éducation sur les VBG à Conakry

• Elaborer les messages clés( contenu) des différents outils

• Proposer la méthodologie et les différents canaux de communication pour l’atteinte des cibles

• Fournir les kits/outils d’information et d’éducation sur les VBG à Conakry validés par INSP!R Guinée.

• Produire un document (support électronique et physique) sur l’ensemble des outils, messages et stratégie d’intervention.

Le présent appel d’offres est ouvert à la concurrence de toutes les structures capables de fournir la prestation ci-dessus mentionnée dans les meilleurs délais.

INSP!R-Guinée invite à cet effet, toutes personnes ou structures intéressées à soumissionner, à retirer les dossiers d’appel d’offre relatifs à cette prestation au siège de PPSOGUI.

Siege Social : PPSOGUI/Quartier Sans fil/Conakry/Commune de Kaloum

Tél. : +224 622 70 13 19 E-Mail: contact.ppsogui@gmail.com

Tel: 623 19 27 71/E-Mail: alphadjobalde7@gmail.com

La présidente

Madame Aissatou Noumou BARRY

