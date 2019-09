Avis d’appel d’offres public pour la manifestation d’intérêt

SERVICE DE CONSULTANTS EN VUE DE LA REDACTION D’UN CAHIER DE CHARGES POUR L’ACQUISITION D’UN SYSTEME DE GESTION CLIENTELE A LA SOCIETE DES EAUX DE GUINEE (SEG)

(Logiciel et Infrastructures Réseaux)

N°03/MHA/PUEG/SEG/2019

Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un Don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) d’un montant de 30 millions $ US, pour financer le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG), en vue de faciliter l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans le Grand Conakry.

La Société des Eaux de Guinée (SEG) se propose d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du contrat découlant de la consultation concernant le recrutement d’un cabinet de consultants qui aura pour mission d’élaborer le cahier de charges pour l’acquisition d’un système de gestion clientèle.

Les services de consultants (« Services ») comprennent :

La rédaction d’un cahier de charges pour l’acquisition d’un système (logiciel et infrastructures réseaux) de gestion clientèle intégré et évolutif, dédié aux services combinés d’eau et d’assainissement,

Appui à la SEG pour le choix d’une solution optimale de gestion clientèle et assistance à l’analyse des offres et la négociation du projet de contrat.

Appui à la SEG pour la supervision de l’installation et la réception finale des produits (logiciels et infrastructures réseaux).

La Société des Eaux de Guinée (SEG) invite les firmes de consultants (« Consultants ») à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont:

la nature des activités du candidat ainsi que le nombre d’années d’expériences (Prospectus, autres documents) ;

les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution de marchés analogues dans le domaine des prestations décrites plus hauts en mentionnant les références des dix (10) dernières années pour des prestations similaires. Ces références doivent être certifiées par la fourniture d’attestations dûment signées par le maître d’ouvrage du projet.

l’organisation technique et managériale du consultant ou toute information jugée pertinente ;

Le classement se fera selon le plus grand nombre de références similaires ;

La liste restreinte ne devra pas contenir plus de deux candidats de même nationalité. Le candidat fournira dans son offre les documents administratifs officiels (certificat d’enregistrement ou Kbis) indiquant la nationalité et le capital social du consultant.

La présente mission sera confiée à un cabinet d’études multidisciplinaires, dotés d’une grande expérience dans la rédaction de cahiers de charges pour la fourniture, l’installation, l’exploitation et la formation du personnel sur le logiciel spécialisé dans la gestion commerciale des services en réseaux (eau & assainissement, électricité, téléphonie, etc…).

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes en vue de renforcer leurs compétences respectives sous la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

Un consultant sera sélectionné sur la méthode de sélection basée sur la qualité et le Coût (SBQC) et conformément aux procédures décrites dans les présents termes de référence et aux politiques de l’IDA énoncées dans les Directives de la Sélection et l’Emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale de Janvier 2011 et mises à jour en juillet 2014 ou Règlements de passation des marchés juillet 2016, révisés en novembre 2017, Une liste restreinte de trois (3) bureaux d’études, au minimum sans dépasser six (6), sera établie à l’issue de cet appel d’offres public à manifestation d’intérêt.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID° ; relatives aux règles de la Banque Mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. Veuillez noter les dispositions additionnelles suivantes relatives au conflit d’intérêts dans le cadre des Services objet de la présente Sollicitation de manifestation d’intérêt :

« Un consultant ne doit soumettre qu’une seule proposition soit à titre individuel ou soit en tant que membre d’un groupement. Si un consultant, y compris un membre d’un groupement, soumet ou participe à plus d’une proposition, toutes ces propositions seront disqualifiées. Toutefois cela ne limite pas la participation d’un consultant en tant que sous-traitant, ou d’un individu en tant que membre d’équipe, à plus d’une proposition lorsque les circonstances le justifient et que cela est autorisé par la Demande de Propositions ».

Les consultants/firmes intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Société des Eaux de Guinée (SEG) aux adresses suivantes : Thierno Mamadou Nassirou DIALLO Email : naspetel2007@yahoo.fr, Tél : (+224) 628.51.88.87, S/D Planification des Investissements, Mamadou Samba Boiro Email : mboiro@segguinee.com , Tel: (224) 657.33.00.10, Directeur du Système d’Information de la SEG Sise à Almamya Commune de Kaloum et à l’Unité de Gestion du Projet Sis à Landréah Commune de Dixinn Tel : (224) 621.12.62.38.

Le dossier de manifestation d’intérêt doit être rédigé en langue française.

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne ou par courrier, au plus tard le Lundi 30 Septembre 2019 à 10 heures 30 mn. Les offres seront ouvertes le même jour à l’adresse mentionnée ci-dessus à 11 heures 30 mn en un (1) original et en deux (2) copies. à la société des Eaux de Guinée sis à Almamya, Commune de Kaloum, BP 150 – Conakry, République de Guinée, Téléphone:(+224) 628.51.88.87.

Conakry, le 30 Août 2019

Directeur Général Adjoint chargé des

Infrastructures et du Développement