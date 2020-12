Avis de décès : Michel Gabriel Curtis, père de Monique, n’est plus !

Les familles Curtis, Keita, Briggs, Laurence, Bangou, Caty, Wilkison, Ezédine, Sylla et alliées ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur papa, cousin et frère Monsieur Michel Gabriel Curtis (commissaire à la retraite).

Décès survenu ce mardi 28 décembre 2020 au CHU de Donka à 23h00 des suites de longues maladies.

Qu’en soient informées, la Paroisse Saint Pierre et Saint Paul de Bonfi, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, les familles à Boffa, Kamsar, Conakry, en France, en Allemagne et aux Etats Unis.

Voici le programme de ses Obsèques :

-La levée du corps est prévue pour demain Jeudi 31 Décembre 2020 à 7h00 à la morgue du CHU de Donka ;

-La messe des funérailles à 9h30 en la Paroisse Saint Pierre et Saint Paul de Bonfi, suivie de l’inhumation au cimetière de Cameroun. Paix à l’âme du défunt !!!