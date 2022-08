[AVIS DE VENTE] À vendre dans Kankan une maison plain-pied en construction

À vendre dans Kankan centre quartier Senkefra une maison plain-pied en construction de 350 m2 au sol, la plus grande bâtisse de kankan intra-muros.

Coiffée de tôles format tuile pièce sur une pente chinoise elle est crépis avec béton au sol. Une chambre principale avec dressing et salle de bain et bureau particulier , un salon , une salle à manger une cuisine avec îlot et magasin.

Trois chambres avec salle de bain un garage pour deux voitures. Bâti sur un terrain clos de 2217,200 M2 (quatre parcelles) et entouré d’un jardin de plantes exotiques, fruitiers : manguiers, néré, karité et autres. Prix 2.500 000 000 fg Contact: +224 622230067 +224 628948569 bangalysanoh872@gmail.com sixkaba21@gmail.com