Avis : Mediaguinee.com recrute à Conakry, Paris, New York, Dakar, Casablanca et Bruxelles

Vous êtes doté d’une belle plume, passionné de l’actualité et des réseaux sociaux, motivé, engagez-vous !

La rédaction de Mediaguinee.com -1er site d’informations le plus visité en Guinée- recherche un journaliste à Conakry et des correspondants à Paris (France), New York (Etats-Unis d’Amérique), Dakar (Sénégal), Casablanca (Maroc) et Bruxelles (Belgique), capables de bien traiter l’information.

*Votre mission :

– Trouver des sujets qui intéressent les lecteurs

-Couvrir les activités des ressortissants guinéens (correspondants)

-Rédigez les articles, les proposer à la rédaction et les partager sur les réseaux sociaux

*Profil recherché :

– être formé au journalisme

– avoir un bon niveau en orthographe

-Avoir une expérience d’au moins 1 an dans la presse

-Savoir rédiger dans un français accessible (rédaction web),

-maîtrise des principales langues nationales du pays serait un atout

-être familiarisé aux réseaux sociaux

-être réactif, rigoureux, flexible, rapide et motivé

Si ça vous intéresse, postulez en ligne en envoyant à l’adresse mediaguinee@gmail.com :



– Un CV détaillé [+ contact phone] ;

– Une copie du diplôme et/ou de l’attestation en journalisme ;

– 2 textes (articles) ;

– Une lettre de motivation adressée à l’Administrateur général

Date d’expiration : 10 avril 2021

Téléphone : +224 622290565