Axe Conakry-Freetown : les gestes et propos de Julius Maada Bio qui rassurent !

Le 14 octobre dernier, S.E.M l’Ambassadeur de Guinée en Sierra-Leone, Elhadj Tidiane Condé, a été reçu en audience à Freetown par le président Julius Maada Bio. Une rencontre que les deux hommes ont mise à profit pour rappeler les bonnes relations de voisinage qui existent si heureusement et depuis toujours entre les deux pays liés par la géographie, l’histoire et la sociologie.

Tout le monde en convient, les dirigeants successifs de la Guinée indépendante (Ahmed Sékou Touré, général Lansana Conté, capitaine Moussa Dadis Camara, général Sékouba Konaté, Professeur Alpha Condé) et ceux de la Sierra-Leone indépendante (Milton Margai, Albert Margai, Christopher Okoro Cole, Siaka Stevens, major-général Joseph Saidu Momoh, Yahya Kanu, capitaine Valentine Strasser, Ahmad Tejan Kabbah, commandant Johnny Paul Koroma, Ernest Bai Koroma, général Julius Maada Bio) ont invariablement entretenu des relations empreintes de cordialité, de respect et courtoisie. Aussi le président Julius Maada Bio a-t-il clairement signifié à S.E.M l’Ambassadeur de Guinée en Sierra-Leone, Elhadj Tidiane Condé, que ses relations avec son aîné de Conakry, Pr. Alpha Condé, restent et resteront toujours au beau fixe et que son pays n’entreprendra rien qui puisse les entacher.

De l’avis de tous les observateurs avertis, cette sortie de l’homme fort de Freetown est plutôt rassurante et vient démentir les rumeurs faisant état de la détérioration des relations entre la Guinée et la Sierra-Leone. Même si certains Guinéens accusent, à tort ou à raison, l’actuel vice-président de la Sierra-Leone, Mohamed Juldeh Jalloh, d’être de mèche avec un leader de l’opposition guinéenne pour déstabiliser le pays, pour des raisons que l’on peut deviner aisément.

Au pouvoir en Sierra-Leone depuis le 4 avril 2018, le général Julius Maada Bio continue d’avoir une grande estime pour le locataire de Sékhoutouréya. Et c’est le lieu de saluer cette bonne initiative prise par le diplomate chevronné qu’est Elhadj Tidiane Condé dans le cadre de sa mission au pays de Siaka Stevens. Cette rencontre avec le numéro sierra-léonais aura permis, dans une large mesure, de dissiper les nuages de suspicion et de malaise latent sur l’axe Conakry-Freetown.

L’on s’en souvient, pendant la guerre civile en Sierra-Leone (mars 1991-Janvier 2002), qui a fait entre 100.000 et 200.000 morts, ainsi que des milliers de blessés et d’amputés, la Guinée, à travers ses braves soldats déployés sur le terrain, a joué un rôle de premier plan dans la pacification de ce pays frère. Aucun assoiffé de pouvoir ne viendra donc semer la discorde ou créer artificiellement un climat de belligérance entre les deux pays, dont les différents dirigeants ont jusqu’ici travaillé la main dans la main et œuvré inlassablement au raffermissement de leurs liens d’amitié et de coopération.

Grâce aux bons offices de Mme Fanta SACKO, 1ère Secrétaire chargée des affaires financières à l’ambassade de Guinée à Freetown, nous avons élaborés cet article. Il est à rappeler que cette dame se bat sur tous les fronts pour donner une bonne image à la GUINÉE.

Ibrahim Cissé