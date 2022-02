Axe Faranah-Kissidougou: un accident de la circulation fait 4 morts et un enfant porté disparu

La circulation des personnes et leurs biens continue de se buter à des obstacles notamment les accidents de la circulation. Le cas du jeudi 24 février 2022 en est une illustration.

Selon nos sources, c’est entre Diamandé et Borokro que ce drame s’est produit au niveau de PK 50 sur la nationale Faranah-Kissidougou. Bilan : 4 personnes calcinées (2 hommes et 2 femmes) et un enfant disparu.

Souleymane Tolno, chargé des Affaires Sociales au niveau du Syndicat des transporteurs de Kissidougou explique : « C’est un véhicule de 6 places qui avait à son bord 5 passagers, plus le chauffeur plus 1 enfant de 1 an 6 mois. Le véhicule était en partance pour la sous-préfecture de Banian, une sous-préfecture située à 62 kilomètres de la commune urbaine de Faranah.Le vehicule avait comme bagages des bidons d’huile rouge appartenant à une commerçante. Le chauffeur, en pleine brousse, a perdu l’équilibre pour aller cogner un arbre. Sur le coup, le vehicule a pris feu. Bilan: 4 passagers complètement calcinés, un enfant qui était porté par sa maman introuvable jusqu’à présent. Quelques minutes après, un citoyen, de passage, a secouru le chauffeur et un autre passager qui sont actuellement dans le coma a l’hôpital préfectoral de Kissidougou. Après le constat, les autorités ont ordonné la croix rouge de procéder à l’inhumation des victimes. Un fait qui relance la problématique de la circulation des usagers de la route dans notre pays.

Lanciné Keita depuis Faranah