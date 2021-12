Axe Kankan-Conakry : un accident fait deux morts, à Lèfarani

Deux morts, c’est le triste bilan d’un accident de la circulation qui s’est produit dans l’après-midi de ce dimanche 26 décembre 2021, à Lèfarani, une localité située à une vingtaine de Kilomètres de la commune urbaine de Kankan, a appris notre correspondant basé dans la localité.

C’est un mini bus de couleur verte immatriculé RC 3396-U transportant des marchandises en partance pour la capitale Conakry qui s’est renversé dans les ravins dans le district de Lèfarani relevant de la sous préfecture de Baro sur la nationale Kankan-Conakry. Les passagers du véhicules au nombre de deux, tous des chauffeurs y ont laissé la vie sur place.

Moussa Doumbouya, le chef du district de Lèfarani revient sur les circonstances de ce drame : « Le minibus partait à Conakry quand un autre véhicule est sorti devant lui en troisième position. Le chauffeur a voulu l’éviter, c’est ainsi qu’il est tombé dans les ravins. Les deux personnes qui étaient dans le minibus sont toutes mortes. On a essayé de les faire sortir mais le chauffeur lui était coincé. Et on a cherché un camion qui a tiré le minibus pour le déplier, mais au moment où on les sortait, ils étaient déjà morts. »

Le véhicule qui est à l’origine de ce tragique accident aurait été interpelé par la gendarmerie, et les dépouilles de victimes transportées à la morgue de l’hôpital régional de Kankan : « La gendarmerie routière est venue sur place juste après l’accident. Les agents ont poursuivi le véhicule qui était en troisième position et l’ont arrêté. Nous avons appelé le syndicat qui est venu avec l’ambulance et ont transporté les corps et leurs marchandises à Kankan, mais le minibus est complètement détruit. »

C’est le sixième accident grave enregistré sur le même lieu, selon Moussa Doumbouya, qui sous entend que le coin est celui des génies du Village.

« Il y a trop d’accidents ici. Ce lieu n’est pas un lieu normal, c’est le sixième accident grave qu’on enregistre sur la même partie. »

Pour rappel, au mois de mars dernier, six personnes toutes de la même famille avaient péri dans un accident de la route sur l’axe Kankan-Conakry.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623 77 06 09