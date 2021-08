Axe Kankan-Kouroussa : Mariame périt dans un accident

Comme nous l’annoncions dans un de nos précédents articles, un accident de la circulation survenu dans l’après-midi d’hier lundi 16 août 2021, sur la nationale Kankan-Kouroussa, plus précisément à Soronkoni, une localité située à une quarantaine de kilomètres de la commune urbaine de Kankan, a coûté la vie à une femme qui voyageait en compagnie de son époux et de deux enfants.

La victime, du nom de Mariame Kanté, âgée d’une quarantaine d’années, est originaire de la commune urbaine de Kouroussa. Lancinet Kanté, un des proches de la victime, explique comment le drame s’est produit : « elle était dans le véhicule avec son mari et deux enfants. Ils étaient en train de rouler lorsque l’un des pneus arrière du véhicule a crevé. Le mari a tenté de maîtriser la situation en appuyant sur le frein. Dans cette tentative, l’un des pneus avant aussi a crevé. C’est ainsi que le véhicule est tombé du côté de la dame et a roulé avant de s’écraser par terre. », a-t-il expliqué.

Selon notre interlocuteur joint au téléphone ce mardi matin, les autres passagers du véhicule sont sains et saufs, seul le mari se plaint de douleur. « Les deux enfants, par la grâce de Dieu, n’ont rien eu. Quant au mari de la dame, lui, il a été un peu blessé et se plaignait de son dos. On l’a envoyé à l’hôpital pour des examens, il est maintenant à la maison », dira-t-il.

La défunte Mariame Kanté a rejoint sa dernière demeure dans la soirée d’hier lundi 16 août 2021 dans son Kouroussa natal. Elle laisse ainsi derrière elle une famille et un mari difficile à consoler.

Il faut noter que les accidents de la circulation deviennent de plus en plus nombreux sur l’axe Kankan-Kouroussa. Il y a quelques mois, l’on s’en souvient, six (6) personnes d’une même famille ont péri dans un accident à Soronkoni.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

Tél : 623 77 06 09