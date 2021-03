Axe Kankan-Kouroussa : six personnes (d’une même famille) perdent la vie dans un accident de la route

La route continue d’endeuiller des familles guinéennes. Dans l’après-midi du dimanche 14 mars 2021, un grave accident de la circulation s’est produit a Soronkoni sur la nationale Kankan-Kouroussa. Selon les témoignages de M’Bemba Fodé Condé, c’est une voiture personnelle de marque Nissan Almera de couleur rouge immatriculée RC 7558 AU en direction de Kankan, transportant six (6) personnes (d’une même famille), qui est entrée en collision avec un camion benne immatriculé RC 5974 K, qui était en direction de la ville de Kouroussa. Sur place, cinq personnes sont décédées, la sixième a été transportée à l’hôpital régional de Kankan où elle succombera plus tard à ses blessures.

« Hier, à 17 heures, je rentrais de Kankan lorsque je suis venu tomber sur cet accident. On a demandé aux témoins, ils nous ont dit que les victimes étaient en provenance de Kourala pour Kankan. Ce sont des membres d’une même famille. Leur véhicule est entré en collision avec un camion qui partait dans la direction opposée. Sur place, le chauffeur de la voiture, deux femmes et deux enfants sont décédés. Il y a un autre qui était blessé, on l’a envoyé à l’hôpital où il est décédé », a-t-il expliqué.

Encore sous le choc de ce drame, Mamady Diallo, frère aîné de celui qui conduisait la voiture, les victimes revenaient des obsèques d’un parent à Koumana (Préfecture de Kouroussa). « Ils étaient 6 personnes dans la voiture : il y a mon jeune frère qui conduisait la voiture, son grand frère qui était avec sa femme et leur enfant, et sa sœur qui était aussi avec son enfant. Ils étaient partis à Kourala pour assister aux obsèques de notre grand frère qui est décédé le samedi. Hier, à 17 heures, on nous a appelés pour nous informer de l’accident », a-t-il dit.

Selon nos informations, le chauffeur du camion-benne s’en serait sorti indemne de l’accident, mais il aurait pris la poudre d’escampette puisqu’il est introuvable.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

