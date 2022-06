Axe Kankan-Mandiana: le bilan de l’accident s’est alourdi, 6 morts et 10 blessés (hôpital)

Comme nous vous le disions dans un de nos précédents articles, un accident de la circulation s’est produit sur l’axe Kankan-Mandiana plus précisément dans le district de Nèrèkoro à une trentaine de Kilomètres de la commune urbaine de Kankan. Si le

bilan provisoire faisait était de 5 morts et 9 blessés, on en sait un peu plus ce mardi matin 14 juin 2022. Dr Yaraboye Koivogui

est le chef service des urgences de l’hôpital régional de Kankan : » Il y a eu cinq morts sur place et 11 blessés qui sont arrivés à l’hôpital. Parmi ces blessés il y avait 4 cas graves. Ces quatre cas graves, il y a deux qui sont partis au service de traumatologie, un qui est parti au cabinet dentaire et un qui est resté en observation au service des urgences pour contusion abdominale, les autres ont été libérés parce qu’ils n’avaient que des blessures légères. »

D’hier lundi à ce mardi matin, ce bilan s’est alourdi puisqu’un des blessés a succombé à ses maux parce que ses proches auraient refusé qu’il soit opéré, sous prétexte que son père n’est pas présent, comme l’explique Dr Yaraboye Koivogui:

« Parmi les quatre cas graves, il y a un qui est décédé ce matin par suite de contusion abdominale. Ce malade là, son état n’était

pas du tout bon, on a voulu l’envoyer au bloc hier pour l’intervention chirurgicale mais ses parents ont dit d’attendre son père qui est à Mandiana et que personne ne doit le toucher tant que ce dernier n’est pas là. Donc on lui a apporté des soins nécessaires jusqu’à ce que la mort est arrivée, mais l’idéal était de l’envoyer au bloc pour faire une exploration de l’abdomen, ce qui n’a pas été fait par le refus des parents, donc le bilan est désormais de 6 morts. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan