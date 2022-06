Axe Kankan-Mandiana : un accident fait 5 morts et plusieurs blessés graves (bilan provisoire)

Les routes continuent de faire des victimes partout à travers le pays. Ce lundi 13 juin 2022, un accident de la route est survenu sur l’axe Kankan-Mandiana plus précisément à Nèdèkörö, un district relevant de la sous-préfecture de Balandou et situé à une trentaine de Kilomètres de la commune urbaine de Kankan.

Il s’agit d’un camion remorque en provenance de Beyla pour la préfecture de Mandiana qui s’est renversé dans un ravin. Le bilan provisoire fait état de cinq (5) morts et plusieurs blessés.

« C’est aux environs de 5 heures du matin que nous avons entendu le bruit de l’accident. On s’est précipité sur lieux, mais on a constaté qu’il y a 5 morts sur place, dont une femme. Il y a 9 blessés graves (3 hommes et 6 femmes). Au total, ils étaient au nombre de 14 personnes assis sur les marchandises, cinq sont morts. Les blessés et les morts ont été évacués d’urgence à l’hôpital régional de Kankan. Le camion était plein de sacs de riz, des avocats, des sacs d’arachides, des sacs de manioc », a expliqué Adama Koulibaly, un des témoins joint au téléphone par notre correspondant à Kankan.

A l’hôpital, le service des urgences s’abstient pour l’heure de toute communication sur le bilan final de ce drame.

Nous y reviendrons !

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan