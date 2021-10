Axe Kankan-Mandiana : vers une route qui répond aux normes de la CEDEAO ?

Sept ans après son lancement, les travaux de bitumage de la route Kankan-Mandiana tardent encore à prendre fin. Ce, malgré la réalisation de la tranche ferme depuis 2016 par l’entreprise GUITER SA en charge depuis desdits travaux.

Après la reprise des activités de la réalisation de la tranche optionnelle en 2020, les responsables de GUITER estiment le niveau d’exécution du chantier à 45% avec le bitumage de 35 Km et des travaux de remblayage sur 40 Km.

MAMADY CONDE est le responsable de la cellule de suivi et de contrôle des projets de la société Guiter SA qui précise :

« Nous avons un projet de 100Kmen deux tranches. La tranche ferme et la tranche optionnelle. A date,la tranche ferme est bouclée à 100% depuis 2015-2016. Quant à la tranche optionnelle, nous l’avons entamée en 2020 avec 45% de réalisation à ce jour. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il s’agit d’une route avec une structure respectant les normes CEDEAO, c’est-à-dire, une structure de 4 couches. (…). »

La réalisation de la route nationale Kankan-Mandiana est suivi par le cabinet international Louis Berger. En raison de l’absence de celui-ci sur le terrain pour des raisons financières avec l’Etat, l’exécution du projet de construction de la route Nationale Kankan-Mandiana tourne pour le moment à ralenti.

« On a connu trois grands arrêts en 2019 en 2020 et nous sommes sur notre troisième arrêt depuis le mois de juin dernier, à cause du non-paiement de l’argent de la mission de contrôle. Sinon, tous nos expatriés sont là, les matériaux sont là, la carrière est disponible et le laboratoire est prêt. Ce qui veut dire que GUITER est fin prêt. Mais comme la mission de contrôle n’est pas là, nous sommes obligés d’arrêter tout enexécutant des petits travaux d’entretien pour ne pas que la population continue à souffrir » à indiquer Mamady Condé.



Pour l’exécution en bonne due forme de ce projet, l’entreprise Guiter forte de plus de 30 ans d’expérience, a doté les bases vies de la RN7 d’équipements de dernière génération. Il y a, notamment, une carrière carrière dotée des équipements avec une production de 245m³ par heure sous la fraction 04.

À cela s’ajoute, au-delà des bases vie qui disposent également des équipements modernes et de standard international, la société Guiter dispose pour les besoins de la réalisations de cette route, de quatre laboratoires chargés d’analyser, trier et évaluer l’ensemble des granulats avant leurs utilisations sur le terrain. « nous avons au labo de Guiter, 4 laboratoires pour faire le contrôle de qualité de tout le chantier. Nous faisons l’essai pour le terrassement, pour le goudron et tous les autres détails qui entrent en ligne de compte, dans la construction de la RN7 Kankan-Mandiana. On ne peut pas construire aujourd’hui une route sans avoir besoin du concours de laboratoire pour pouvoir contrôler le travail qui doit être fait sur le terrain. Quand il n’y a pas de laboratoire, il n’y aura pas de qualité dans la construction de routes. Avant de poser le goudron, nous contrôlons tout à partir d’ici », a expliqué Serquei Batista Martell, chef des laboratoires de Guiter SA.



Satisfait du travail abattu par GUITER, ISSIAGA DIALLO citoyen de Mandiana espère l’arrivée dans un bref délai de la mission de contrôle pour qu’ils puissent enfin voir le bout du tunnel :

« Nous sommes satisfait du travail abattu par l’entreprise GUITER SA parce que les travaux évoluent à grand pas la population est satisfaite. Nous comptons jusqu’aujourd’hui sur GUITER parce que ses travailleurs et ses machines sont là, donc si le gouvernement arrive à faire le paiement de la mission de contrôle ça va vraiment nous soulager. »

Fatigués par la poussière, les yeux des mandianakas sont désormais rivés sur les nouvelles autorités afin que leur préfecture connaisse enfin sa première route bitumée.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan