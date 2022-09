Axe Koloma-Cosa: un motard tué par balle 

La commune de Ratoma a été en début de soirée de ce samedi 3 septembre le théâtre de violences. Tout serait parti d’une opération de ratissage qui a conduit les forces de défense et de sécurité dans le quartier Nassouroullaye, situé en face du camp Alpha Yaya Diallo. Arrivés sur les lieux, les jeunes ont riposté et les policiers déployés sur le terrain ont fait usage de gaz lacrymogène. Ce qui sera suivi plus tard par des tirs de sommation à balle réelle.

Après plusieurs dizaines de minutes de résistance, les jeunes, comme d’habitude, se sont transportés sur la route Le Prince pour barrer la route, chose qui a perturbé momentanément la circulation.

Selon un témoin, c’est un jeune homme,

qui était de passage sur sa moto KTM qui aurait été tué par balle, aux environs de 19 heures. A en croire notre interlocuteur, l’incident se serait produit alors qu’un pick-up des forces de défense et de sécurité était pris au piège par un groupe de jeunes. Et dans la débandade, ils auraient ouvert le feu qui aurait atteint le motard à la tête.

Aux dernières nouvelles, le corps de la victime et sa moto ont été transportées dans une clinique de la place. Seul son casque était sur la chaussée.

Mamadou Yaya Barry