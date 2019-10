Aziz Diop, préfet de Kankan : ‘’ici, il n’y a pas de FNDC. Lundi, on saura qui est qui à Kankan’’

A moins de 24 heures de la manifestation annoncée par le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) contre un changement de Constitution, le préfet de Kankan -2è ville de la Guinée, située à plus de 600 km au nord-est de la capitale Conakry- est sorti de son silence pour mettre en garde ceux qui veulent observer ce mot d’ordre dans sa juridiction.

Dans un entretien qu’il a accordé ce samedi à votre quotidien Mediaguinee, le préfet Aziz Diop a déclaré que le FNDC -dont dont il ne reconnait pas l’existence à Kankan- fera face à la puissance publique s’il décide de sortir ce lundi.

« Encore une fois, je reviens sur cette phrase-là, Kankan n’est pas Conakry, Kankan ce n’est pas l’indiscipline généralisée, Kankan ce n’est pas le désordre, Kankan c’est une ville de paix et de quiétude sociale. Donc celui ou celle qui va tenter de mettre en cause cette paix et cette quiétude sociale dans la cité me trouvera sur son chemin », dit-il.

Pour lui, il n’« y a pas de FNDC à Kankan à ce que je sache, c’est quelques personnes qui sont déjà identifiées et qui ne sont même pas de Kankan, qui ne sont pas nées à Kankan, qui sont parachutées pour semer la pagaille à Kankan, il n’en est pas question donc celui va sortir le lundi verra la puissance publique devant lui ».

Interrogé sur les raisons de son opposition à cette marche du FNDC, le numéro 1 de la préfecture de Kankan ne passe pas par mille chemins. « C’est par ce qu’eux-mêmes (FNDC) qui veulent marcher ne sont pas respectueux de la loi, nous ne sommes pas dans un régime exceptionnel, nous sommes dans un régime légal, le président a été élu démocratiquement par le peuple de Guinée et on ne peut pas instaurer l’anarchie sous prétexte que tel ou tel a la volonté de faire telle ou telle autre chose. Attendez qu’il termine son mandat pour dire qu’on fera ça, maintenant ceux qui veulent l’anarchie en Guinée ça ne marche pas à Kankan. Je parle en tant que le préfet de Kankan, celui qui va sortir ce lundi, il trouvera la puissance publique devant lui. Ceci dit, attendons donc lundi, on saura qui est qui à Kankan», ajoute-il.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan