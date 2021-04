Baadiko Bah : « le chef de file de l’opposition a droit à un budget »

C’est un sujet qui a fait beaucoup plus de bruit ces dernières semaines en Guinée. Il s’agit de la question relative au budget dont devrait bénéficier le chef de file de l’opposition guinéenne. Le concerné, Mamadou Sylla, qui soupçonne la main noire du président de la République, a occupé le devant de la scène pour réclamer ce qui, à l’en croire, lui revient de droit. Ses conférences de presse et vidéos postées sur sa page Facebook pour la cause en font foi. Interrogé par les animateurs de l’émission ‘’Mirador’’ sur Fim FM ce jeudi par rapport à cette situation, l’honorable Mamadou Bah Baadiko, président de l’Union des forces démocratiques (UFD) et membre du cabinet du Chef de file de l’opposition (CFO), a d’abord tenu à rappeler ceci : « Ce n’est pas nous qui avons voté le texte de chef de file. Nous sommes nous-mêmes contre ça, parce qu’on a remarqué que dans tous les pays où il y a eu un chef de file institutionnel, officiel, qui est payé, il n’y a jamais d’alternance. Le Tchad, le Togo , le Mali et autre. Je dis que l’on a fait l’expérience »

Mais vu qu’il y a déjà un texte qui est voté dans ce sens, poursuit-il, il faudrait bien l’appliquer. Selon le député à l’assemblée nationale, le rôle du chef de file est de servir de pont entre l’opposition et le pouvoir pour passer des messages. « Il (Mamadou Sylla) a droit à un budget. Maintenant, le montant (500 millions GNF) peut-être discuté. Mais il a droit à un budget », a-t-il insisté.

A rappeler que pour de nombreux observateurs, comme le juriste Alhassane Makanera Kaké, le chef de file de l’opposition a plutôt droit à une “rémunération ” et non à un budget.

Yamoussa Camara

