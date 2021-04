Baadiko charge Kassory Fofana : ‘’il a toujours défendu le communautarisme’’

Les deux dernières sorties du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana sur l’opération de déguerpissement amorcée par le gouvernement sont diversement appréciées dans la cité. La toute première, c’est quand le Premier ministre, venu présenter la politique générale de son gouvernement aux députés, le 07 avril dernier, a dit que ni lui ni le président de la République ne sait d’où est venu l’ordre de casser les maisons. La seconde, c’est dans une émission en langue nationale sur Djoma Médias quand il réaffirme « qu’en tant que fils de la Basse Côte, il ne peut pas se mettre devant les gens pour détruire les biens de la Basse Côte. » Ce qui nous ramène selon le président de l’Union des forces démocratiques, au fameux débat ethniciste.

« Le Premier ministre, il a toujours défendu le communautarisme. Et vous savez très bien qu’il est là pour la même raison. On dit que non la primature appartient à la Basse Côte. Dans une République avec une constitution qui bannit l’ethnicisme, le régionalisme et tout ça. Donc, c’est le système qui est dans ses propres contradictions », a martelé Mamadou Bah Baadiko, dans l’émission ‘’Mirador’’ de ce jeudi 15 avril.

« Il y a eu d’abord le dégagement des voies publiques et il y a les occupations illégales des domaines appartenant à l’Etat. Et tout le monde a vu que la casse a commencé à Kaloum et elle s’est étendue du côté de Matam. Vous savez quand même que pratiquement, contrairement à ce qui se passait avant, c’est toute la région qui est touchée. Maintenant le drame là-dans, c’est comment est-ce possible que le gouvernement responsable ne soit pas en mesure d’assumer réellement toute cette responsabilité. Il pose des actes, et ça devient du ping-pong », a-t-il regretté.

Yamoussa Camara

657851102