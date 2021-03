Baadiko : ”la création de nouvelles communes rurales est une promesse électorale du RPG’’

Au cours de son passage ce jeudi, 25 mars 2021 dans l’émission ‘’les Grandes Gueules’’ de la radio Espace fm, Mamoudou Baadiko Bah, président du l’UFD et député à l’Assemblée nationale a donné des explications par rapport à ses réserves relatives à l’adoption récente adoption de la loi créant de nouvelles communes rurales et l’érection de Kassa en commune urbaine.

Selon lui, la création de ces nouvelles communes est une promesse électorale du parti présidentiel (RPG Arc-en-ciel). « Le fond de la pensée, c’est quoi ? Je ne suis pas le seul. La quasi-totalité des députés en commission ont dit ‘’mais dites que vous avez choisi ces 19 localités de manière subjective. Dites-nous quels sont les critères de choix. Personne n’a pu expliquer sur quel critère c’est fait. Et nous qui sommes sur le terrain ; grâce à Dieu nous savons que ce sont des promesses électorales du RPG puisqu’il y a tellement d’incitations dramatiques dans le pays où chacun veut être indépendant. Personne ne veut plus être sous les ordres de l’autre. Soi-disant intouchable. J’ai dit qu’en Haute Guinée, c’est le clan et au Foutah, c’est les luttes communautarisme. »

Poursuivant, il dira que « ce sont des promesses électorales qui ne font pas pour le bonheur de la population. Maintenant avec Kassa, vous savez qui me l’a expliqué, c’est la maire de la commune de kaloum, Aminata Touré, sa mère est de Kassa. Elle m’a expliqué que les ancêtres de Kaloum viennent de kassa. Que Kassa est un archipel qui est aujourd’hui le plus grand potentiel stratégique. Si on ne fait pas attention, tous les trafics de carburant, stupéfiants d’armes passeront dans ces îles là. Donc s’il y a la présence de l’Etat à travers une commune urbaine, il doit aider simplement cette commune et sécuriser la ville de Conakry. Mais seulement le Ministère a été très malin il a mis le congrès avec livret. Il a mélangé la loi sur Kassa. Ça ne réglait aucun problème de la population », a-t-il indiqué.

Christine Finda