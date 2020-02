Babara Fofana de l’UFR : ‘’c’est Sidya qui avait pris en charge les frais d’hôtel et de nourriture… du RPG’’

Au cours de l’assemblée générale de l’Union des forces républicaines (UFR) de ce samedi, le chargé de la mobilisation et des organisations du bureau exécutif national du parti, Babara Fofana qui s’est exprimé en Soussou a accusé le président Alpha Condé de n’avoir pas été reconnaissant envers son champion Sidya Touré.

A l’en croire, lors d’une tournée des leaders des partis politiques dans le pays sous le président Conté, c’est le leader de l’UFR qui avait pris en charge durant tout le séjour la délégation du RPG conduite par la dame Fatou Bangoura.

“En principe, Alpha Condé devrait être reconnaissant envers Sidya Touré pour ce qu’il a fait pour le RPG. A l’époque, tous les leaders avaient décidé de faire une tournée à travers la Guinée : il y avait Sidya Touré, Bâ Mamadou, Siradiou Diallo, Jean-Marie Doré. Alpha Condé n’y était pas, il a été remplacé par la dame Fatou Bangoura. Ce jour, Fatou Bangoura était en compagnie de deux autres femmes dans son véhicule. Arrivés à Kankan, les militaires nous ont empêchés de rentrer. Et nous n’avons pas insisté, on a fait demi-tour pour aller à Kouroussa, d’où nous sommes entrés dans un hôtel. Maintenant, arrivés à l’hôtel, Fatou Bangoura est venue me voir pour me dire de dire à Sidya Touré de les aider, que leur délégation n’a aucun sou. Donc, je suis allé frapper à la porte de la chambre d’hôtel du président Sidya Touré pour lui exploser le problème. Quand je lui ai expliqué, Sidya Touré n’a pas discuté, il m’a dit d’aller informer Fatou Bangoura qu’il prend en charge leurs frais d’hôtel et nourriture. De là-bas, nous sommes allés à Mamou, Dalaba, Labé et autres préfectures. Et durant tout notre séjour, c’est Sidya Touré qui prenait en charge la délégation du RPG. Si je mens, Fatou Bangoura est vivante, elle peut me démentir”, révèle-t-il..

Elisa Camara

