Bac 2019 : Lélouma ne présentera aucun candidat…

La préfecture de Lélouma, située au nord de Labé, chef-lieu du Foutah-Djallon ne présentera aucun candidat issu de ces deux lycées, cette année.

« Au niveau du baccalauréat unique, il faut dire qu’il y a le phénomène de désertion, de déperdition scolaire. Cette année, nous devrions présenter de façon normale (..) c’est-à-dire dans les années passées c’était seul le lycée Diala qui présentait des candidats au Bac, pour les sciences mathématiques et les sciences expérimentales 26 candidats, mais malheureusement les parents ont fait transférer les enfants. Et au niveau du lycée Diountou qui n’avait jamais présenté des candidats, eux ils devraient présenter 12 candidats en science expérimentale. Donc finalement sur les 38 candidats qui nous devrions présenter, les parents ont fait transféré les enfants, soit à Labé ou à Conakry. Il y a eu retrait des dossiers donc on n’a pas le choix », explique Souleymane Kaba, directeur préfectoral de l’éducation de cette juridiction, contacté par Mediaguinee..

A la question de savoir si cette déperdition scolaire est due à des perturbations enregistrées suite à la récente grève du slecg, le premier responsable de l’éducation de Lélouma répond par peut-être.

« Ça peut-être une des pistes, parce que même si Lélouma a présenté un taux très faible au baccalauréat, mais généralement on présentait plus de 80 candidats. Cette année, je pense que ça peut être un facteur aussi qui a dû influencer car Lélouma avait beaucoup suivi la grève. Donc les parents avec des effectifs aussi faibles comme ça, 38 candidats, 8 par profil, ils ont pensé qu’il vaut mieux aller ailleurs. Donc, c’est un facteur qui a fait qu’on n’a pas de candidat cette année », renchérit-il.

Force est de rappeler que hormis cette situation, dans les années passées, Lélouma à toujours enregistré un taux très faible de réussite au baccalauréat.

A noter que pour la session 2019, Lélouma compte 2240 candidats dont 1271 filles pour l’examen d’entrée en 7ème année et 285 candidats, dont 191 filles pour le BEPC.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83