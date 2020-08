Bac 2020 : le ministre de l’enseignement Supérieur donne le coup d’envoi à Ratoma

Lancement des premières épreuves du baccalauréat unique session 2020, ce mardi 25 Août sur l’ensemble du territoire guinéen. C’est le ministre de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, Dr Aboubacar Oumar Bangoura qui a donné le coup d’envoi dans la commune de Ratoma. Dans cette commune ils sont au total 12.455 dont 5417 filles à aborder les sujets de baccalauréat de cette année 2020.

Dans le centre de l’école primaire de Kipé2, où le ministre de l’enseignement a procédé au lancement des premières épreuves du baccalauréat unique session 2020, ils sont au total 316 candidats dont 177 filles, tous du profil sciences expérimentales qui pour cette 1ère journée auront les épreuves d’Anglais et maths.

Selon le Directeur communal de l’éducation de Ratoma, Bakary Camara, « pour les 3 profils. Sciences expérimentales : 1422 candidats ; sciences mathématiques : 5215 candidats ; sciences sociales : 5818 candidats. Au total : 12.455 candidats dont 5417 filles pour les 33 centres”.

“Etudiez et soyez persévérants. Vous êtes les futurs cadres de ce pays. Le président Alpha Condé est un exemple c’est quelqu’un qui a passé tout son temps dans l’ombre en train de se former voici le résultat aujourd’hui. Et en tant que premier dirigeant du pays, il continue de travailler, voici sa toute dernière publication : ‘’une certaine idée de l’Afrique”, a lancé le ministre de l’enseignement Supérieur à l’endroit des candidats.

Et d’ajouter :” tout ça c’est pour dire qu’il est bien d’étudier. Donc je vous souhaite bonne chance”. Avant d’inviter les bacheliers au respect des mesures sanitaires.

Elisa Camara

+224654957322