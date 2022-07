Bac 2022 : Lélouma (zéro admis), Koubia (4 admis), Tougué (9 admis), Labé (412 admis)… (IRE)

Il est désormais clair que les résultats des examens de cette année en Guinée sont catastrophiques. Et ce n’est pas la publication des résultats du baccalauréat unique session 2022, dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 juillet 2022 qui dira le contraire. Si le taux d’admission au CEE avait fait 17, 62%, le BEPC 15,04% au niveau national, pour le baccalauréat unique le taux d’admission est de 9%.

Par ailleurs à Labé, d’après les informations reçues auprès de l’inspecteur régional de l’éducation, sur 2233 candidats tous profils confondus, seulement 448 ont été déclarés admis soit un taux d’admission de 20%.

« Sur trois options et deux profils confondus, la région a évalué 2233 candidats. Sur les 2233 candidats, 448 sont admis, soit un pourcentage de 20%, au niveau régional. Par option, au niveau régional, sciences expérimentales 41 admis sur 365 candidats ayant composés, soit 11%. Sciences mathématiques 161 admis sur 747 ayant composé soit 22%. En sciences sociales, 235 admis sur 1090 ayant composé soit 22 %, en franco-arabe 11 admis sur 31 ayant composé soit 35 % », affirme Bato Donzo.

Poursuivant, l’inspecteur régional de l’éducation précise que dans la région de Labé, des localités comme Lélouma ont eu zéro admis.

« Pour tous profils confondus, quand vous prenez la préfecture de Koubia, sur 79 évalués, 4 ont été admis, soit 5% ; Labé, sur 1736 évalués, 412 ont été admis, soit 24 %. Lélouma, sur 25 évalués, zéro admis, soit 0 %. C’est seulement en sciences expérimentales que Lélouma a présenté des candidats. Mali, sur 343 évalués, 23 ont été admis soit 7%. Tougué, sur 50 évalués, 9 ont été admis soit 18 %. Comparativement aux autres examens, nous disons qu’au BAC, on a mieux travaillé par rapport aux deux autres examens. Parce que Labé est au-dessus de la moyenne nationale. C’est-à-dire un peu plus du double de la moyenne nationale. La moyenne nationale et à 9%, Labé est à 20 %. Mais on ne peut pas dire qu’on a fait un bon travail parce que les résultats demeurent faibles », conclut Bato Donzo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83