Bac 2022 : sept cas de démissions à Siguiri (Constat de la 2ème journée du MEPU-A)

A l’issue de la deuxième journée du Baccalauréat unique, session 2022, sept (07) cas d’abandon ont été signalés du côté de Siguiri. C’est le constat fait par le ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation (MEPU-A).

Outre ces cas d’abandon, des candidats ont été éliminés pour port de téléphone, fraudes ou tentatives de fraude. Des surveillants aussi ont été renvoyés.

Ci-dessous, le bilan de la 2ème journée dressé par le MEPU-A

CONSTAT DE LA DEUXIÈME JOURNÉE DU BACCALAURÉAT UNIQUE.

Le calme et la sérénité ont marqué cette deuxième journée du Baccalauréat unique dans l’ensemble des centres d’examen du pays.

A ce climat paisible se joint le respect des dispositions des règlements généraux des examens.

Toutes fois, quelques cas d’élimination de candidats ont été enregistrés à Conakry et dans certaines Préfectures.

DPE SIGUIRI

145 téléphones saisis dont 96 dans les toilettes, 35 pendant les fouilles et 14 dans les salles de classe.

21 candidats ont été renvoyés pour fraude dont 3 filles.

4 surveillants éliminés,

7 cas de démission de candidats et 10 tentatives d’introduction de téléphones.

DPE KANKAN

90 téléphones saisis et 17 cas avérés de fraude enregistrés dans 5 centres d’examen.

Il s’agit des centres Nabaya 1 et 2 pour 12 cas, Elhadj MBemba Touré 2 cas, Lycée Marien NGouabi 2 cas et Nourdine Islam1cas.

Les candidats renvoyés ont été pris en flagrant délit de port et d’usage de téléphone dans les salles d’examen. Ils ont été éliminés et vont perdre deux années scolaires.

Parmi eux :

Aboubacar Fofana PV 240683

Adama Oularé PV 241043

Abdouramane Gouressy PV 240573

Aly Keita PV 241773

Alseny Kake PV 241633

Amara Saran Kourouma PV 242223

Abdouramane Traoré PV 240603

Seinkou Kaba PV 240623

Aboubacar Condé PV 240653

Bangaly Kourouma PV 194902

ou encore Bangaly PV 195112

DPE DUBREKA

8 cas d’élimination pour port et usage de téléphone et documents et pour substitution.

Ces fraudes ont eu lieu dans 3 centres d’examen:

Bathè Soumah, Saint David et Futur génération.

Les candidats concernés ont été éliminés et mis à la disposition des services de sécurité pour des fins d’enquêtes. Ce sont :

Centre Bathè Soumah:

Djaka Keita PV 310773

Djenabou Barry PV 311003

Doussou Kallo PV 311333

EL Hamidou Diallo 311453

Centre Saint David :

Oumar Sylla PV 278 822 candidat libre

Centre Futur génération :

Carlos Sangbè PV 161151

Bountouraby Camara PV 161071

Catherine Balamou PV 161161

Ces candidats fraudeurs font tous l’option sciences sociales.

DPE BOKE

Au centre d’examen Général Lansana CONTE 1, la candidate Fatoumata Sangaré option sciences maths PV 4822,

Alhassane Camara sciences maths PV 1532 salle 2 ,

Mamadou Aliou Sow option sciences maths PV 2552 salle 5 ,

Younoussa Camara option sciences maths PV 3552

ont été pris en flagrant délit de port et d’usage de téléphones dans les salles d’examen par les surveillants. Ils ont aussitôt été éliminés et mis à la disposition des services de sécurité.

DPE LABE

Au centre d’examen Konkola, 4 candidats ont été éliminés

pour échanges de cahiers de brouillon. Ils perdent cette année et la session prochaine.

Ce sont:

Mamadou Bhoye Diallo PV 371963, école d’origine : GS siradio Diallo l’étendard

Mamadou Bhoye Souaré PV 371983, école d’origine : GS Siradio Diallo l’étendard

Mamadou Mouctar Diallo PV 372243, école d’origine : Lycée Général Lansana Conté

Mamadou moudjitaba bah PV 372253, école d’origine : Lycée Général Lansana Conté

DPE N’ZÉRÉKORÉ

Au centre lycée Alpha Yaya DIALLO, un candidat utilise 2 noms à la fois. Baba Doukouré et Lancey Kourouma.

Le candidat a reconnu être Lancey Kourouma mais utilisant la carte de son ami BABA Doukouré pour faire Baccalauréat.

Après enquêtes, cet élève est plutôt Baba Doukouré au groupe scolaire Nadjikan Traoré. Il a été arrêté pour faux et usage de faux et se trouve entre les mains des services de sécurité pour des fins d’enquête.

DCE MATAM

La candidate Nana Touré option Sciences sociales, PV 62003 salle 9 a été éliminée pour fraude. Elle avait sur elle des documents dans la salle d’examen. Elle perd cette année et la session prochaine.

DCE RATOMA

Mamadou Bacirou Bah PV 58841 candidat éliminé pour port de documents au centre EP Hamdallaye.

Les deux surveillants Boubacar Biro Barry et Fassou Kaoul Délamou sont tous du privé. Il ont été renvoyés et remplacés. Ils ne seront pas associés à la gestion des examens les deux prochaines années.

DPE KINDIA

La candidate Mariama Ciré Camara option sciences sociales, PV 359353 a été éliminée pour port et usage de téléphone au centre Koutoubou. Elle a été mise à la disposition des services de sécurité pour des fins d’enquête. Elle perd les 2 années scolaires.

DPE LOLA

Les candidats Alphonse Kolamou PV 319842 et Jean Bamba PV 320642 ont été éliminés pour port et usage de téléphone au centre d’examen Collège Woroyapo.

Ils ont été mis à la disposition des services de sécurité pour des fins d’enquête et perdent non seulement cette année mais aussi l’année prochaine.

Les deux surveillants aussi ont été renvoyés pour légèreté et remplacés. Il s’agit de:

Félicité Kolié matricule 299275L

Yokohama 1 Doré matricule 219998E

