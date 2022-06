Bac à Kankan : quatre (04) candidats arrêtés et conduit en prison pour détention de téléphone (Procureur de la république)

Les épreuves du baccalauréat unique session 2022 ont été lancées ce vendredi en Guinée. Dans la commune urbaine de Kankan, cette première journée d’examen a été marquée par l’arrestation de quatre candidats pour fraude. Ils ont été conduit à la justice pour être entendus avant d’être jetés dans les geôles de la maison centrale en attendant leur procès, a appris notre correspondant basé dans la localité.

Il s’agit des candidats Sory Condé, Sory Kaba, Alseny Bamba et Soumaila Keïta qui ont été pris en flagrant délit de fraude, ce vendredi au centre Almamy Samory Touré de Kankan avant qu’ils ne soient placés sous mandat de dépôt.



« Le parquet du tribunal de première instance de Kankan vient de recevoir le procès verbal N°32 en date du 17 juin 2022, de la compagnie de gendarmerie territoriale de Kankan concernant un cas de fraude, à l’examen contre quatre (4) candidats du centre d’examen Almamy Samory Touré de Kankan. Il s’agit des candidats Sory Condé, Sory Kaba, Alseny Bamba et Soumaila Keita qui ont été pris en flagrant délit de fraude. Ils sont rentrés dans la salle d’examen chacun avec un téléphone portable. Ce sont les surveillants qui les ont surpris avec ces appareils téléphoniques et immédiatement, ils ont été mis à la disposition de la compagnie de gendarmerie territoriale de Kankan qui a tout de suite adressé le procès verbal N°32 en date du jour », a fait savoir Daouda Diomandé, procureur de la république près le TPI de Kankan.

Et d’ajouter : « Lorsque nous avons reçu le procès verbal, nous avons pris le dossier en flagrant délit et les quatre candidats ont été placé sous mandat de dépôt et incessamment, ils seront jugés pour le fait d’avoir porté sur eux ces différents appareils alors que c’est formellement interdit. C’est l’article 686 et 687 du code pénal qui prévoit la fraude dans les examens et concours. Quand vous prenez l’article 686 du code pénal, il dit ceci : « toute fraude commise dans l’examen ou concours public ayant pour objet l’entrée dans une administration publique, l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat ou l’obtention du permis de conduire est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois (3) ans et d’un amende de 500.000 GNF à 2.500.000 GNF, ou de l’une de ces deux peines seulement ». En ce concerne l’article 687 du même code, il dit ceci : « quiconque s’est rendu coupable du délit défini à l’article précédent, notamment en délivrant à un tiers ou en communiquant sciemment avant l’examen ou le concours à l’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve ou en faisant usage de fausses pièces telles que les diplômes, les certificats, les extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat est condamné à un emprisonnement de un (1) mois à trois (3) ans et une amende de 500.000 GNF à 2.500.000 GNF ou de l’une de ces deux peines seulement » et l’article 688 précise que « la tentative de ce délit est puni de la même peine que le délit concerné ». Donc, ce qui veut dire même si vous tentez, vous serez punis de la même manière que ceux qui ont commis les infractions »

A Siguiri également, onze (11) candidats ont été exclu des salles d’examen pour les mêmes causes. En attendant que ces candidats fraudés ne soient situés sur leur sort, ils passeront leur première nuit en prison, ce vendredi 17 juin.

Au total 13 297 candidats dont 3122 affrontent cette année le Bac dans la région administrative de Kankan répartis dans 29 centres et placés sous le contrôle de 806 surveillants.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

