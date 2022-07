Bac : le parcours inspirant de Alpha Oumar Baldé, 1er de la République, SS/FA

C’est au groupe scolaire franco-arabe Sabile NADJAH, de l’Union culturelle islamique de N’zérékoré qu’est venu le premier de la République en Sciences Sociales. Son nom, c’est Alpha Oumar Baldé, âgé de 18 ans seulement.

Mon secret, c’est 3 choses, l’invocation de de Dieu surtout, la révision mais aussi la rigueur que je me suis imposée. Je partais d’abord le matin dans une école privée, et revenir le soir pour les cours. Et c’est avec l’argent que je gagnais dans cette école que je parvenais à financer mes révisions

Pour lui, ce résultat est le fruit d’un travail bien accompli.

« J’ai très bien préparé cet examen. J’ai été, il faut le rappeler, le premier de la région, Franco-Arabe, il y a deux ou 3 ans de cela. Mon secret, c’est 3 choses, l’invocation de de Dieu surtout, la révision mais aussi la rigueur que je me suis imposée. Imagine que je partais d’abord le matin dans une école privée, et revenir le soir pour les cours. Et c’est avec l’argent que je gagnais dans cette école que je parvenais à financer mes révisions. Concernant mes heures de révision, je me réveillais le plus souvent la nuit pour réviser de 3 à 6 heures du matin.

C’est le lieu alors pour moi de remercier mes parents mais aussi nos encadreurs de cette école pour la formation. Mon souhait c’est de devenir économiste, » a confié ce lauréat.

Aly 1 Keita, quant à lui, est classé deuxième de la République, Sciences Expérimentale en Franco-Arabe, et élève de Sabile NADJAH. Son souhait est de devenir un architecte, car selon lui, le pays est dans ce besoin.

« Je remercie d’abord le Tout-Puissant, mes encadreurs et mes parents. Je m’attendais à étre le premier de la République. Mais avec ce rang aussi, je suis fier.

A l’université, je veux m’inscrire dans le département de l’architecture. Dans notre pays, on a besoin aujourd’hui des architectes. Regardez le pays, il y a des constructions anarchiques de Conakry jusqu’à Yomou. Face à cette réalité, je pense que chacun doit apporter quelque chose dans ce sens. C’est pourquoi je veux être un architecte, » a promis Aly 1 Keita aussi lauréat.

Quant au fondateur, Il a félicité ses enseignants mais aussi les élèves pour la discipline observée durant l’année écoulée.

« Je remercie Dieu pour ce succès des enfants aux examens. Je profite également pour féliciter les encadreurs et enseignants pour la formation des élèves. Je pense que ce résultat est le fruit d’un travail que nous avions mené durant l’année scolaire. Ce baccalauréat n’a pas été facile. Malgré tout, nous avons eu des lauréats chez nous. Je ne peux que remercier Dieu. Et l’année à venir, nous allons redoubler d’efforts pour être toujours à la tête des classements, » dira Mamoudou Condé.

