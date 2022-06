Bac/Mali: 2 candidats éliminés pour port de téléphone et 4 surveillants pour inattention (IRE)

La première journée du baccalauréat unique session 2022 a été entachée de fraudes aussi dans la région de Labé, particulièrement dans la préfecture de Mali.

Selon les informations reçues auprès de l’inspecteur régional de l’éducation, c’est au centre d’examen de Mali-centre que deux candidats ont été surpris avec des téléphones qui ont été aussitôt éliminés, et quatre surveillants ont été également éliminés pour inattention.

« Il n’y a pas eu des cas majeurs qui puissent entacher la crédibilité (…) parce que deux élèves de Sciences sociales pour le centre de Mali, ont été surpris dans la salle portant des téléphones sur eux, et ces élèves ont été éliminés. Par rapport à ces élèves, les surveillants étaient dans deux salles différentes, les quatre surveillants ont été aussi éliminés pour inattention, on a su ce n’est pas par complicité, et les élèves on va voir ce qui va être réservé à eux, pourquoi ils l’ont fait? ça va être justifié, donc ce sont les cas qu’on a enregistrés comme incident dans la région. Les autres centres, tout s’est bien passé. Je suis à Koubia comme ça, là il n’y a pas eu de problème. Ce que j’ai ajouté, c’est de demander aux autres candidats c’est de continuer d’être sereins et de ne pas se mettre dans la fraude, parce que aujourd’hui l’objectif est que les méritants soient les admis, chacun doit compter sur ses propres efforts, je demande à tous les candidats et à tous les surveillants de respecter les règles qui régissent les examens en Guinée », affirme Bato Donzo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83