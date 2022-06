Bac 2022 : 11 candidats éliminés à Siguiri pour port et utilisation de téléphones dans les salles d’examen (MEPU-A)

Le Baccalauréat unique session 2022 à peine lancé, des candidats sont déjà éliminés à Siguiri, en Haute Guinée. Le ministère de l’enseignement pré-universitaire qui a fait l’annonce indique que onze (11) candidats sont éliminés et mis à la disposition des services de sécurité.



Le département souligne que ces onze (11) candidats ont été éliminés pour port et usage de téléphones dans les salles d’examen, notamment dans trois centres différents. Avec cette fraude, le ministère indique que ces candidats « fraudeurs » vont perdre le baccalauréat de cette année et celui de l’an prochain.

« Siguiri, 11 candidats éliminés et mis à la disposition des services de sécurité pour port et utilisation de téléphones dans les salles d’examen. Ils perdent non seulement cette année mais aussi la prochaine session.

Ces candidats fraudeurs ont été pris dans 3 des centres d’examen de la préfecture notamment Sékou Tamine Barry, Kankou Moussa et Abass Magassouba.

Sur les 11 candidats éliminés, un seul fait Terminale sciences maths (TSM), les autres sciences sociales (TSS).

Ce sont:

Victor Ouendeno TSS , PV : 276.313

Yakouba Bakayoko TSS, PV : 276.343

Soumaila Sacko TSS, PV : 275.833

Mamadou Hady Baldé, TSM, PV : 216.032

Tenin Camara TSS , PV: 276023

Thierno Doumbouya TSS , PV : 276.133

Sory Oularé TSS, PV : 275.653

Souleymane Keita TSS, PV : 275.753

Siaka 2 Camara TSS, PV : 275.083

Sékou Sanoh TSS, PV : 274.963

Sékou Sayon Mansaré TSS, PV: 274973 », a annoncé le MEPU-A à travers sa page Facebook.

A la veille du lancement du baccalauréat unique, session 2022, deux présumés fraudeurs à travers le réseau social WhatsApp ont été mis aux arrêts par les services de sécurité de Siguiri.

Sadjo Bah