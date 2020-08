Bac unique 2020 : 3 surveillants remerciés et 3 candidats fraudés à Labé (IRE) 

Trois jours après le démarrage du baccalauréat unique session 2020, plusieurs cas de fraudes ont été enregistrés dans la région administrative de Labé. Du coup, des surveillants ont été remerciés. L’information nous a été donnée ce jeudi 27 août 2020 par l’inspecteur régional de l’éducation de Labé-IRE.

« Dans la région administrative de Labé, globalement l’examen se déroule très bien sauf que quelques petits problèmes qui n’entachent pas la crédibilité de l’examen. Des individus n’ont pas respecté les consignes, ils sont au nombre de trois. Ils sont venus dans les classes avec des téléphones, alors que le port de téléphone est interdit dans les centres d’examen, c’est à Koubia centre et à Labé ici au centre de Yacine Diallo où nous avons enregistré ces malheureux cas », explique Bato Donzo.

Poursuivant, le premier responsable de l’éducation de la région de Karamökö Alpha dira : « Les personnes concernées sont deux candidats à Koubia et un candidat à Labé (centre de Yacine Diallo ndlr) qui ont été fraudés. Ces candidats ont été fraudés pour port de téléphone. Donc un candidat est pris avec un téléphone c’est que le surveillant n’a pas été vigilant, donc c’est ce qui a fait qu’il y a eu des surveillants qui ont été sanctionnés. Trois surveillants ont été aussi remerciés : deux surveillants à Koubia et un à Labé. Donc nous allons sur la base des textes qui régissent les examens en Guinée. Les sanctions par rapport aux enseignants, mais un candidat pris pour fraude, quand on a raté une ou deux matières sur cinq matières, il faut se dire que ce n’est plus la peine. C’est la totalité de tout avec ça, on peut considérer qu’on ne peut plus être admis c’est pourquoi on dit éliminé. »

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

