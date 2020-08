Bac unique 2020 : à Coyah, le ministre de l’éducation nationale lance les premières épreuves

Ce mardi 25 août 2020 marque le lancement officiel du baccalauréat unique session 2020 sur toute la sphère géographique de la République de Guinée. A l’occasion, le Ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation Dr Amadou Bano Barry et celui de l’administration du territoire général Bouréma Condé accompagnés des autorités administratives et éducatives de Coyah se sont rendus dans les centres du lycée Almamy Sogbè Bangoura, Ahmadou Dieng et Sy Savané pour le lancement des premières épreuves.

Pour le compte du bac unique cette année, la préfecture de Coyah compte 6545 candidats dont 2742 filles. Ils sont répartis dans 20 centres. En s’adressant aux candidats, le Ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation Dr Amadou Bano, a tenu à préciser : « On était dans les mêmes salles en train de faire les mêmes épreuves que vous. Aujourd’hui, on vient lancer les épreuves. Je souhaite que parmi vous, je suis certain qu’il y’en aura dans 10 ou 15 ans que certains parmi vous viennent à Coyah pour lancer les épreuves en qualité de Ministre, parce que la vie est ainsi faite. L’école est une chose extraordinaire, qu’il n’y a pas deux choses dans la vie comme l’école. C’est l’école seulement qui est capable de prendre à zéro et vous envoyer à 100. Je peux vous donner l’assurance que si vous faites de l’école votre priorité absolue, vous verrez les bénéfices, parce que l’école ne trahit pas ceux qui sont bons en classe. Au sortir d’aujourd’hui, donnez-vous le mandat d’être meilleurs. Je remercie le ministre de l’administration du territoire, Général Bouréma Condé de m’avoir accompagné à Coyah pour le lancement de ces épreuves du bac unique session 2020. »

À rappeler que les autorités préfectorales de Coyah à tous les niveaux ont exprimé leur réelle satisfaction. Laquelle satisfaction motivée par le choix que le gouvernement a porté sur leur préfecture quant au lancement officiel des épreuves du baccalauréat unique session 2020.

Mamadou Kalidou Diallo, correspondant à Coyah