Bac unique 2020 : la région de Mamou compte plus de 1500 candidats dont 654 filles

A l’instar des autres préfectures du pays, le baccalauréat unique a été lancé à Mamou ce mardi 25 août 2020 à 9 heures. C’est le complexe lycée Amilcar Cabral qui a servi de cadre à la cérémonie.

Pour la préfecture de Mamou, ils sont 885 candidats dont 371 filles à affronter cet examen pour tous profils confondus. A ceux-là, il faut ajouter 71 candidats libres. La seule option Maths a 400 candidats. Le gouverneur de Mamou, Amadou Oury Diallo, a, pour la circonstance, rappelé aux candidats de savoir que c’est le dernier examen qu’ils affrontent avant leur entrée à l’Université. Ainsi de lui attribuer tout le sérieux possible.

Le DPE Mamady Magassouba quant à lui, a précisé que toutes les dispositions administratives, sanitaires et sécuritaire ont été prises. A Cabral, il y a 17 salles aménagées pour recevoir les candidats. D’après les statistiques, au niveau de la région de Mamou, ce sont 1576 candidats qui affrontent le bac dont 654 filles, répartis dans 10 centres et 55 salles pour 110 surveillants. Pour cette première journée, les candidats ont composé en Anglais et Maths (pour le profil sciences expérimentales ndlr), Anglais et économie (profil Sciences Maths ndlr) et Histoire – Économie (pour les sciences sociales).

Dans l’ensemble, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement du Bac.

Ousmane Loppe Barry, correspondant à Mamou