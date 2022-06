Bac unique région de Labé : aucun centre dans Lélouma ville (IRE)

A l’image des autres villes du pays, les épreuves du baccalauréat unique, session 2022 ont été lancées ce vendredi 17 juin 2022, dans la ville de Labé. Et c’est aux environs de 9 heures que le gouverneur de la région, le colonel Robert Soumah a donné le coup d’envoi des premières épreuves, au centre Yacine Diallo.

Prenant part au lancement, l’inspecteur régional de l’éducation de Labé est revenu sur les statistiques concernant les candidats devant affronter ces examens dans la région.

« La région présente 2 420 candidats, dont 1 018 filles. Ces candidats sont répartis dans 10 centres dont un centre de franco-arabe et enseignement général. Ce que nous attendons au bout du fil, ce que les méritants soient admis, et quand quelqu’un échoue, que les autres disent oui, il a vraiment échoué et qu’on savait qu’il allait échouer. Dans la zone rurale, nous avons la seule sous-préfecture qui abrite un centre c’est Diountou, dans Lélouma. Mais pour les autres préfectures, si Labé-ville à six (6) centres, les autres ont un centre. Lélouma ville n’a pas de centre d’examen au baccalauréat, cela est dû parce que c’est seulement le Lycée de Diountou qui avait des élèves en terminales, c’est pourquoi, Lélouma centre n’a pas de candidat »,a affirmé Bato Donzo.

Poursuivant, l’inspecteur régional de l’éducation de Labé est revenu sur le nombre de candidats dans les autres préfectures de sa juridiction, tout en demandant aux surveillants de respecter leur serment.

« Pour les autres préfectures, vous avez à Koubia 86 candidats dont 29 filles, donc un seul centre. La préfecture de Labé, 1 888 candidats dont 855 filles, répartis dans 6 centres, avec un centre complexe. Lélouma, un (1) centre, avec 26 candidats dont 13 filles. A Mali, 365 candidats dont 107 filles, répartis dans un seul centre. Tougué, 53 candidats dont 14 filles. Nous avons demandé aux candidats d’être sereins, de composer normalement, aux surveillants de rester impartiaux, ils sont là pour empêcher la fraude, pas de chercher à frauder quelqu’un », a rappelé l’inspecteur.

De son côté, le Colonel Robert Soumah, gouverneur de la région de Labé a insisté sur la consigne tolérance zéro, tout en donnant les raisons de cette mesure, avant de lancer un appel à l’endroit des candidats.



« Je suis sûr et certain que vous vous êtes battus pour être là, intellectuellement, moralement et avec beaucoup de ténacité. Ce que moi je peux vous conseiller, c’est de mettre le stress à côté, chercher à prouver ce que vous êtes venus faire ici, puisque vous n’êtes pas sans savoir que c’est tolérance zéro, sans quoi on ne peut pas avoir des étudiants compétitifs sur la chaîne internationale. L’avenir d’un Etat se mesure sur sa jeunesse. Aujourd’hui, celui qui parle de la jeunesse parle de l’éducation. Si vous voulez que la Guinée avance, et que nous sortons dans tous ce que vous êtes en train de dire aujourd’hui, il faut que vous acceptez d’apprendre », a indiqué le gouverneur.

