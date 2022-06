Bac unique session 2022 : deux présumés acteurs de la fraude arrêtés à Siguiri

A la veille du lancement des premières épreuves du baccalauréat unique session 2022, deux présumés acteurs d’un réseau de fraudeurs à travers WhatsApp ont été mis aux arrêts, à Siguiri.

L’annonce de cette arrestation a été faite par le ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation (MEPU-A), ce jeudi 16 juin.

Selon le MEPU-A, Bollo Coulibaly et Kandialy Diabaté, deux enseignants ont été mis aux arrêts grâce aux informations reçues par les services de sécurité de Siguiri.

« Bollo Coulibaly et Kandialy Diabaté sont tous deux enseignants. Ils sont indexés comme grandes figures de la fraude organisée pendant les examens nationaux à Siguiri à travers les groupes WhatsApp et autres moyens électroniques.

Ces enseignants ont été arrêtés ce jeudi à quelques heures du démarrage du baccalauréat unique session 2022, grâce aux informations reçues par les services de sécurité de Siguiri.

La stratégie reste la même qu’à Dubréka. Demander des montants élevés aux élèves, les intégrer dans des groupes WhatsApp à travers lesquels, ils leur font parvenir des traités pendant l’évaluation.

Des enquêtes menées par les services de sécurité les ont conduits aux fraudeurs et les faits ont été confirmés.

Bollo Coulibaly et Kandialy Diabaté seront devant les tribunaux compétents et vont répondre de leurs actes.

Encore une fois, le MEPU-A et ses appuis, plus que jamais déterminés comptent traquer tous ces groupuscules nuisibles au bon déroulement des examens en Guinée », a écrit le MEPU-A.

Le baccalauréat session unique 2022 a démarré ce vendredi 17 juin sur toute l’étendue du territoire national.

Sadjo Bah

625016669