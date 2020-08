Baccalauréat à Faranah : des candidats s’expriment sur le déroulement

Le baccalauréat unique session 2020 a pris fin ce vendredi 28 août 2020 sur toute l’étendue du territoire de la République. A Faranah, les candidats se sont exprimés selon leurs propres termes, sur le bon déroulement de cet examen.

C’est le cas de Hamidou Diallo, élève de la Terminale Sciences sociales du lycée Gamal Abdel Nasser de Faranah, centre K. Kourouma.

« On vient de clôturer le baccalauréat unique session 2020, je suis très content aujourd’hui parce que depuis le début jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas eu de fraude dans notre centre donc ça s’est bien passé. Les surveillants ont joué leur rôle de nous surveiller et nous aussi nous avons travaillé. Nous avons écrit ce qu’on connait. Les surveillants n’ont pas été exigeants avec nous. Seulement comme l’année scolaire ne s’est pas très bien passée, les sujets étaient un peu difficiles mais par la grâce de Dieu nous avons fait notre mieux », dit-il.

Mohamed Camara, élève au groupe scolaire BAFOSSA, a martelé « Dieu merci, il n’y a pas eu d’inconvénients dans notre centre. Au niveau des sujets, nous n’avons pas eu assez de difficultés, heureusement pour nous on a vu ça en classe. Je suis très fier vraiment. Je suis sûr que je vais avoir mon examen. »



Pour sa part, Fatoumata Camara, élève de la Terminale Sciences expérimentales au lycée Gamal Abdel Nasser de souligner: « On n’a pas traité tout, c’est la Biologie et la Chimie qui nous ont fatigués, la partie qu’on nous a envoyée, on n’a pas vu ça en classe. Quand même, j’ai l’espoir que je vais avoir mon Bac. Les mesures barrières ont été respectés à la lettre. »

À noter que, la préfecture de Faranah a au total 1756 candidats inscrits dont 510 filles (Enseignement Général – Franco Arabe). Ce sont 1619 dont 483 filles qui ont répondu présents à travers 5 centres. Le profil Franco-Arabe a au total 33 candidats dont 1 fille, tous ont répondu présents.

Lanciné Kéita, correspondant à Faranah