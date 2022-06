Baccalauréat à Faranah : le DPE par intérim lance un appel aux surveillants et aux candidats

Après neuf (9) mois d’études, les candidats au baccalauréat ont démarré ce vendredi 17 juin, les épreuves du baccalauréat unique session 2022. A Faranah, autorités régionales, préfectorales et communales ainsi que les acteurs de la vie scolaire se sont fortement mobilisés pour la circonstance.

Dans le plus grand collège de de la préfecture (collège Niger), c’est le préfet, colonel Sékou 15 Keita qui a procédé au lancement officiel de la toute première épreuve. Profitant de ce moment solennel, Daouda Doumbouya, Directeur Préfectoral de l’Éducation par intérim s’est adressé aux candidats et surveillants de sa juridiction en ces termes :

« Je demande aux candidats de faire le sérieux et éviter tout ce qui peut les compromettre dans la salle. C’est tolérance zéro. Les sujets sont toujours choisis dans les programmes déjà enseignés. Cette année, les examens se passent dans de très bonnes conditions. Toutes les dispositions nécessaires sont prises par le département pour la réussite de ces examens. Quiconque sera pris à l’état de fraude sera interpellé, jugé et condamné. N’importe quel surveillant qui faillira aux principes ne sera pas toléré. Il répondra de ses actes au tribunal. Nous remercions les autorités mais aussi les forces de sécurité qui se sont investies pour la réussite de ces examens. »

Au nom du bureau de l’association des parents d’élèves et amis de l’école, le coordinateur régional de cette association, Kêmoko Bayo a laissé entendre : « Nous demandons aux candidats d’abandonner les brouillons et de compter sur eux-mêmes. Généralement, les brouillons qu’on les envoie ne reflètent pas le traité de leur sujet. Ils n’ont qu’à laisser les téléphones à la maison. C’est sur eux que nous comptons pour prendre la relève. S’ils ratent la formation, c’est très dangereux. Les parents n’ont qu’à prodiguer des conseils aux enfants. Ainsi, les enfants vont obtenir une bonne formation et une bonne éducation. »

Pour la bonne crédibilité à ces examens, les forces de sécurité sont massivement déployées dans les différents centres en vue de contrecarrer toutes tentatives de fraude provenant à l’extérieur de ces centres d’examen.

Lanciné Keita, depuis Faranah