Baccalauréat unique 2021 : 527 candidats affrontent les épreuves au Collège Yaguine et Fodé de Yimbaya

Comme annoncé par les autorités du département en charge de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, les premières épreuves du baccalauréat unique session 2021 ont été lancées ce jeudi 22 juillet sur l’ensemble du territoire national.

Au collège Yaguine et Fodé de Yimbaya où nous avons assisté au lancement de la première épreuve (Mathématiques), les candidats au nombre de 527 et encadreurs étaient fortement mobilisés et tout se déroulait bien au moment où nous quittions.

A quelques pas de là, il y a le lycée Léopold Sédar Senghor de Yimbaya, où 558 candidats en série sciences sociales ont démarré par l’épreuve de Français. A ce niveau également, il y avait de l’engouement et les délégués ont prodigués d’utiles conseils aux candidats.

« Déjà, vous êtes informés du slogan du ministre de l’Education nationale qu’est tolérance zéro. Pas de téléphone dans les salles et pas de document venant de l’extérieur. Soyez très sages et respecter surtout les principes. Les surveillants sont valablement informés des règlements », a martelé M. Kourouma, l’un des délégués nationaux.

Quant au nombre de candidats qui affrontent les épreuves dans cet établissement, l’un des surveillants du nom de Keita Mamady a précisé : « Au lycée Léopld Sédar Senghor, il y a 558 candidats repartis dans 18 salles de classe et il y a 38 surveillants. »

Au moment où nous quittions dans ces différents centres, aucun cas anomalie n'était encore signalé.

Youssouf Keita