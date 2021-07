Baccalauréat unique 2021 : le MEN-A fait le bilan de la première journée

Le MEN-A se félicite du démarrage effectif et dans la plus grande sérénité, du premier jour des examens nationaux session 2021 en République de GUINEE.

Monsieur le Ministre félicite et encourage les superviseurs, les délégués, les surveillants et les candidats. Il demande par la même occasion aux superviseurs, aux délégués et aux surveillants, l’application stricte des consignes. Il s’agit notamment de la fouille des candidats avec des détecteurs de métaux avant leur entrée dans la cour du centre d’examen. Des opérations ponctuelles de contrôle avec des détecteurs de métaux doivent se faire dans les salles d’examen par les délégués.

Le Ministre rappelle que tout candidat pris avec un téléphone dans une salle d’examen, sera éliminé, le téléphone saisi et les surveillants de la dite salle renvoyés.

Le MEN-A, en ce premier jour du BACCALAUREAT session 2021, a constaté des défaillances dans certains centres d’examen de DUBREKA, en particulier à OUSMANE CAMARA, WILFRID OPRA et à KEITAYAH. L’élimination des candidats et le renvoi des surveillants sont des mesures conservatoires. Le MEN-A engagera des poursuites judiciaires contre les fraudeurs et leurs complices. Les conseillers du MEN-A sont mandatés de préparer des dossiers contre ceux qui veulent détruire l’école guinéenne et la Guinée.

LE MINISTRE

Professeur Alpha Amadou Bano BARRY