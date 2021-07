Baccalauréat unique à Coyah : les autorités préfectorales réceptionnent les feuilles d’examens

A quelques jours du début du baccalauréat unique session 2021, les autorités préfectorales et éducatives de Coyah sont à pied d’œuvre pour la bonne tenue de cet examen de fin d’année. C’est dans cette optique que les autorités ont réceptionné ce mercredi 14 juillet 2021, à la direction préfectorale de l’éducation 26 cartons au total dont 13 cartons de principales feuilles et 13 cartons de suites. Dans chaque carton, il y a 2500 feuilles examens.

Pour la circonstance, la Directrice préfectorale de l’éducation, Mme Diop née Fatoumata Kémoko Traoré a souligné : « Je remercie le département. C’est un sentiment de satisfaction pour l’autorité préfectorale d’assister au débarquement de ces plis. Franchement, ça nous réconforte et nous prions Dieu que les autres moyens soient mis à la disposition des structures déconcentrées pour le bon déroulement de cet examen. Bonne chance à tous les candidats », dira-t-elle.

Quant au préfet, Aziz Diop, il s’est réjoui, avant d’indiquer : « Vu notre engagement et l’engagement du professeur Alpha Condé, nous sommes impliqués dans tout le processus lié à la crédibilité, à la transparence des examens en Guinée. La volonté du gouvernement est que la formation qu’on donne aux enfants (futurs cadres de demain) soit une formation soutenue, une formation saine et zéro tolérance. Et ne trompons pas les enfants, vouloir faire du bien à un enfant, vouloir le chérir dans le mauvais sens pour qu’il puisse demain, se retourner contre toi demain. A Coyah, nous allons accompagner et on sera très dur. C’est encore la première volonté du gouvernement, la disponibilité des feuilles d’examens. Les autres vont suivre et nous allons accompagner la direction préfectorale de l’éducation », a martelé Dixit le préfet.

A rappeler que le baccalauréat unique session 2021 démarrera le jeudi 22 juillet sur toute l’étendue du territoire national.

Kalidou Diallo