Baccalauréat unique à Yomou : ‘’517 candidats dont 169 filles affronteront les épreuves’’ (DPE)

Pour l’année scolaire 2019-2020, la préfecture de Yomou compte 517 candidats dont 169 filles au baccalauréat unique répartis entre deux centres à savoir le lycée moderne de Yomou et le centre Mariama Camara de la sous-préfecture de Diecké.

Pour toutes options confondues, la préfecture compte 517 candidats au baccalauréat unique pour cette année répartis comme suit : Sciences expérimentales : 179 candidats dont 69 fille ; Sciences Mathématiques : 135 candidats dont 60 filles ; Sciences sociales : 203 candidats dont 42 filles sont appelés cette année à affronter le baccalauréat session 2019-2020 dans la préfecture.

Pour Sékou Konaté, chargé de formation continue à la direction préfectorale de l’éducation chargé et président du Centre de lycée moderne de Yomou, il existe une sérénité à tous les niveaux y compris les surveillants.

« J’insiste sur la sérénité du travail car, pendant tout le déroulement de ce baccalauréat unique, aucun surveillant ne sera toléré en cas de faute. Les candidats doivent venir trouver que tout sur place. Le surveillant qui fera exprès de venir en retard, sera automatiquement remplacé. Et, je vous invite au contrôle strict des candidats pour empêcher la fraude au niveau des candidats. Je remercie sincèrement la direction préfectorale de location pour l’accueil chaleureux qu’ils m’ont observé depuis hier. Je me sens comme si je suis chez moi à kankan pour le bon déroulement de ce baccalauréat unique. Je pense que toutes les instructions ont été données à chaque surveillant. Nous sommes à quelques heures du lancement des premières épreuves et je pense que tout est mis en place et le respect des mesures sanitaires sera aussi de rigueur », dira-t-il.

Michel Anas Koné