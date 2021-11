Bachir Diallo aux agents de la CMIS : « vous ne devez plus faire le maintien d’ordre tel que vous l’avez fait jusque-là »

À l’occasion d’une rencontre avec les agents de la Compagnie Mobile d’Intervention et de Sécurité (CMIS) d’Enco 5 ce mardi 16 novembre, le ministre de la sécurité a rappelé aux agents l’importance d’assurer le maintien d’ordre conformément aux dispositions de la charte de la transition.



Pour Bachir Diallo, le maintien d’ordre ne doit plus être fait comme il a été fait jusqu’avant la transition.

Le ministre de la sécurité et de la protection civile entrain de conférer avec un responsable



« Lorsque vous regardez la charte de la transition, il y a des valeurs qui sont éclairées parmi lesquels la justice, la loyauté, l’équité, etc. Ça veut dire que lorsque vous êtes sur le terrain, vous ne devez jamais oublier ces dispositions. C’est ce qui va vous protéger, c’est ce qui va nous rapprocher des citoyens que nous sommes chargés de protéger. Vous ne devez plus faire le maintien d’ordre tel que vous l’avez fait jusque-là. Nous devons faire le maintien d’ordre tel qu’il doit être fait. C’est ce que j’ai dit au Directeur Général de la police nationale et aux autres directeurs. Ne commandez pas la police tel que vous l’avez vue commandée, mais commandez la police tel que la police doit être commandée conformément à la vision du chef de l’État, son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya et de sa volonté ferme de la refondation de l’État. Il ne faut jamais perdre de vue cela », a-t-il déclaré.

Maciré Camara