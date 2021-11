Bachir Diallo aux agents de la police : « En tant que force publique on n’est pas tout permis »

À la CMIS d’Enco 5 ce mardi 16 novembre 2021, le ministre de la sécurité et de la protection civile a invité les agents de police à éviter tout comportement d’abus sur le terrain. Les instruisant d’exécuter leurs missions avec professionnalisme et moralité, Bachir Diallo a rappelé qu’ils seront contrôlés par la loi.



« Dans l’exécution de vos missions, j’attends que vous le fassiez avec professionnalisme et moralité mais on a des limites. Ça veut dire quoi ? Qu’en tant que force publique on n’est pas tout permis. Et ça, c’est extrêmement important. Nous sommes contrôlés par la loi. Il pourrait y arriver que par excès ou débordements, certains parmi nous commettent des abus. Faites des efforts pour éviter de vous retrouver dans ce genre de comportement. Les abus sont multiples, c’est pas le moment de les énumérer mais vous en savez tous ces abus ou du moins quelques uns. », a-t-il souligné.

Maciré Camara