Bachir Diallo aux policiers: « si un manifestant tire sur vous de façon à ne pas vous tuer, vous tirez sur lui de façon à ne pas le tuer » 

Se prononçant sur la mission du policier dans le cadre du maintien de l’ordre, le ministre de la sécurité et de la protection covile a abordé la question de la légitime défense.

Selon Bachir Diallo, dans un Etat où les institutions sont solides, le policier est en droit de refuser d’exécuter un ordre qu’il considère illégal. Pourtant très souvent : « les forces de police et de défense sont au service du politique, mais si le politique dit je veux ça, allez faire et allez faire ça, vous voyez ce que ça fait? Alors que la loi l’autorise. Donc ça veut dire que c’est le politique qui est fort à la place des institutions. Donc c’est ce qu’il faut inverser. Vous avez vu lors du dernier maintien de l’ordre ? Les blessés c’était parmi lesquels ? Ceux de la police. Donc on est en train d’aller vers ça. Maintenant il y a ce qu’on appelle la légitime défense. Un manifestant ouvre de façon délibérée le feu sur un policier. Il est dans la légitime défense. Mais cette légitime défense doit se justifier mais le maintien d’ordre tel qu’ils l’ont expliqué s’il est exécuté de cette façon, il y a zéro mort. Sauf dans le cadre de la légitime défense. La légitime défense, si on tire sur vous, vous tirez sur l’individu. S’il tire sur vous de façon à ne pas vous tuer, vous tirez sur lui de façon à ne pas le tuer », a déclaré Bachir Diallo.

Maciré Camara