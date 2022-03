Le ministre Bachir Diallo lapide les sapeurs-pompiers: « ils viennent avec la citerne à moitié remplie »

À l’occasion de l’ouverture des journées portes ouvertes du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, hier mercredi 30 Mars 2022 à Coleah, le ministre Bachir Diallo a tiré à boulets rouges sur les agents de la protection civile, en ce qui concerne leur mission pour les cas d’incendie.

Selon le ministre, les sapeurs-pompiers sont souvent lapidés par les populations à cause du fait qu’ils viennent toujours sur le terrain avec la citerne à moitié remplie.

« Ce sont eux (les sapeurs-pompiers) qui n’ont pas les capacités qu’il faut et le peu de capacités qu’ils ont, ils les gèrent très mal (…). Pourquoi on lapide ces gens, il viennent avec la citerne à moitié remplie. Ils vont larguer l’eau et au bout d’une minute il n’y a plus d’eau. C’est ça la raison principale. Donc ça veut dire qu’ici comme ailleurs, il y a beaucoup de travail à faire. Il n’y a pas plus que la sécurité dans un pays. Il fallait absolument que je vous le dise parce que c’est quelque chose qui est dans l’intérêt de nous tous. Il y a combien de personnes qui ont péri dans leurs maisons parce que les unités sont venues en retard, ou n’avaient pas d’eau, ou tout simplement il n’y a pas une caserne de sapeurs-pompiers à côté? Donc, c’est vraiment criard et on a besoin de ça. L’État va intervenir et moi ce que j’ai fait, j’en ai acheté trois, je vais en racheter d’autres », a déclaré Bachir Diallo qui a également annoncé un partenariat avec la société Topaz pour une meilleure gestion des cas d’incendie.

Maciré Camara