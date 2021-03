Bachir Diallo, ”nouveau coordinateur du FNDC” se dit “déçu d’Abdourahmane Sano”

Il attire toutes les attentions depuis sa sortie en se déclarant nouveau coordinateur du front national pour la défense de la constitution (FNDC) en lieu et place d’Abdourahmane Sano. Le jeune Mohamed Bachir Diallo qui est qualifié de ‘’putschiste’’ par le camp du patron de l’ancienne équipe du FNDC nous parle de ses relations avec M. Sano, qui est jusqu’ici farouchement opposé au troisième mandat d’Alpha Condé.

« Avec monsieur Abdourahmane Sano, aujourd’hui rien ne nous lie. Je suis un peu déçu quand même du comportement de ce doyen. Mais là, je ne le condamne pas trop. C’est par rapport à son âge aussi. Quand vous ne partagez pas le même groupe d’âge et la même génération avec une personne, vous n’aurez pas les mêmes réflexions. Sur ce, c’est tant pis la façon dont il nous considère. Il nous traite de putschistes ou d’apôtres d’Alpha Condé », dit-il. Et d’ajouter : « ce qui reste clair, M. Abdourahmane Sano est toujours membre du FNDC s’il en a le désir. Au cas contraire, c’est à lui de voir qu’est-ce qu’il faut. Mais tout l’appel que je ferais à son égard, c’est de rester calme et venir nous soutenir en tant que jeunes. S’il est vrai que le combat qu’il menait était un combat pour la jeunesse guinéenne, c’est de nous laisser maintenant mener notre propre combat et venir nous soutenir ».

Yamoussa Camara

