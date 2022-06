Le ministre Bachir Diallo sur le cas de mort: « s’il y a des têtes qui doivent tomber, des têtes tomberont »

Suite à la hausse du prix du carburant dont le litre est passé de 10 000 Fg à 12 000Fg à la pompe, des jeunes de l’axe ont battu le pavé hier mercredi pour dénoncer cette augmentation jugée excessive. Cette manifestation a été réprimée par les forces de maintien de l’ordre. Bilan : un jeune élève tué au quartier Hamdallaye et un autre mortellement poignardé.

Ce jeudi matin, avant de rejoindre la salle de conférence du gouvernorat de Kankan où se tiendra le conseil des ministres, Bachir Diallo le ministre de la sécurité et de la protection civile a tenu à condamner cette mort qui, selon lui, ne reflèterait en aucun cas l’image du colonel Mamadi Doumbouya et de son gouvernement.

« Je tiens à prendre la parole pour juste exprimer la vive préoccupation du gouvernement dans son ensemble et du ministère de la sécurité en particulier face aux événements qui se sont passés hier à Conakry et qui ont conduit à des morts d’hommes. Je condamne énergiquement ces gestes qui conduisent à des morts d’hommes, le gouvernement ne s’inscrit pas du tout dans cette logique ».

Il rassure cependant que toutes les dispositions seront prises pour sanctionner le ou les auteurs de ce cas de mort : « je commencerai d’abord par présenter mes sincères condoléances aux victimes et aux parents des victimes, ensuite dès que l’évènement s’est passé, j’ai appelé le directeur général de la police, pour lui dire de savoir qu’il y a eu combien de mort, dans quelles circonstances il y a eu ces cas de morts, à quel endroit et à quelle heure, et surtout qui a tué ? J’ai conclu en lui disant que s’il y a des têtes qui doivent tomber, des têtes tomberont, mais ces genres d’événements ne doivent pas du tout se produire. Ce n’est pas en relation avec la logique de changement voulu par Son Excellence le président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya. C’est pas du tout normal, et moi en tant que ministre de la sécurité, je suis profondément choqué et je ne suis pas du tout content et je peux vous garantir que toutes les dispositions vont être prises pour éclairer ça et les coupables seront punis à tous les niveaux. S’il y a des responsables au niveau le plus élevé qui n’ont pas pris des dispositions qu’il fallait, des dispositions vont être prises à leur encontre et les vrais auteurs de ces cas de morts vont également être poursuivis. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan