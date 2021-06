Back Home bro, Souleymane Thiâ’nguel Bah ! (Souleymane Doumbouya)

Si ce que j’apprends depuis un certain temps s’avère, alors, je loue pour toi, le seigneur!

Ne pas accepter de se faire cueillir non encore mûr pour ceux qui n’ont jamais voulu consentir le moindre sacrifice pour le peuple est la plus sagesse. Ces “Grands Messieurs ” ont préservé leur longue et riche carrière administrative en accumulant décret sur décret ce qui fait leur “apparent avantage comparatif ” d’aujourd’hui.

Bref! Leur existence est la résultante de leur cautionnement des différentes souffrances et douleurs connues de façon atroce par le vaillant peuple martyr de Guinee !

Par ailleurs et comme toujours, cette classe de “Pontes de la République” (anciens PM) n’ont de cesse qu’une seule chose en commun : l’égoïsme ! Tout pour moi et rien pour les autres. Certains ont même eu l’extrémité de demander et exiger le sacrifice ultime à des marmots instrumentalisés à bloc avec le fameux et mortifère slogan du “Être vous prêts à mourir ?”

Bienvenue!

Bonne chance et surtout tâche de te mettre vite au travail pour servir ta très chère nation guinéenne que tu as toujours chérie.

SOULEYMANE DOUMBOUYA, CONSULTANT SOCIOÉCONOMIQUE